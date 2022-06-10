https://ria.ru/20220610/oruzhie-1794443739.html

"Ростех" создал мультикалиберный карабин со сменными стволами

"Ростех" создал мультикалиберный карабин со сменными стволами - РИА Новости, 10.06.2022

"Ростех" создал мультикалиберный карабин со сменными стволами

ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") создал для гражданского рынка мультикалиберный охотничий карабин со сменными стволами, сообщил журналистам индустриальный... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T03:02

2022-06-10T03:02

2022-06-10T03:02

новое оружие россии

безопасность

ростех

цнииточмаш

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") создал для гражданского рынка мультикалиберный охотничий карабин со сменными стволами, сообщил журналистам индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев."В "Ростехе" создали карабин со сменными модулями, у которого можно оперативно заменить стволы, в зависимости от требуемого калибра патрона. Оружие уже прошло серию испытаний и подтвердило свою функциональность и надежность", - сказал Оздоев.ЦНИИточмаш является центром разработок и производства стрелкового оружия, боеприпасов к нему, тренажеров стрелкового оружия, боевой экипировки военных. В ЦНИИточмаш, в частности, создан для российской армии девятимиллиметровый самозарядный пистолет "Удав".

https://ria.ru/20211125/mishen-1760640440.html

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безопасность, ростех, цнииточмаш