Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" создал мультикалиберный карабин со сменными стволами - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20220610/oruzhie-1794443739.html
"Ростех" создал мультикалиберный карабин со сменными стволами
"Ростех" создал мультикалиберный карабин со сменными стволами - РИА Новости, 10.06.2022
"Ростех" создал мультикалиберный карабин со сменными стволами
ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") создал для гражданского рынка мультикалиберный охотничий карабин со сменными стволами, сообщил журналистам индустриальный... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T03:02
2022-06-10T03:02
новое оружие россии
безопасность
ростех
цнииточмаш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/20/1521092094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4a11245d09cf77f23208329cd4f3c40.jpg
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") создал для гражданского рынка мультикалиберный охотничий карабин со сменными стволами, сообщил журналистам индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев."В "Ростехе" создали карабин со сменными модулями, у которого можно оперативно заменить стволы, в зависимости от требуемого калибра патрона. Оружие уже прошло серию испытаний и подтвердило свою функциональность и надежность", - сказал Оздоев.ЦНИИточмаш является центром разработок и производства стрелкового оружия, боеприпасов к нему, тренажеров стрелкового оружия, боевой экипировки военных. В ЦНИИточмаш, в частности, создан для российской армии девятимиллиметровый самозарядный пистолет "Удав".
https://ria.ru/20211125/mishen-1760640440.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/20/1521092094_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_208964bcc72406359268421113f7a581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ростех, цнииточмаш
03:02 10.06.2022
 
"Ростех" создал мультикалиберный карабин со сменными стволами

"Ростех" создал мультикалиберный охотничий карабин со сменными стволами

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Ростех"
Логотип компании Ростех - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") создал для гражданского рынка мультикалиберный охотничий карабин со сменными стволами, сообщил журналистам индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
"В "Ростехе" создали карабин со сменными модулями, у которого можно оперативно заменить стволы, в зависимости от требуемого калибра патрона. Оружие уже прошло серию испытаний и подтвердило свою функциональность и надежность", - сказал Оздоев.
Занятия по огневой подготовке - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 02:06Новое оружие России
В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
ЦНИИточмаш является центром разработок и производства стрелкового оружия, боеприпасов к нему, тренажеров стрелкового оружия, боевой экипировки военных. В ЦНИИточмаш, в частности, создан для российской армии девятимиллиметровый самозарядный пистолет "Удав".
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРостехЦНИИТОЧМАШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала