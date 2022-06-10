https://ria.ru/20220610/oruzhie-1794443739.html
"Ростех" создал мультикалиберный карабин со сменными стволами
"Ростех" создал мультикалиберный карабин со сменными стволами - РИА Новости, 10.06.2022
"Ростех" создал мультикалиберный карабин со сменными стволами
ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") создал для гражданского рынка мультикалиберный охотничий карабин со сменными стволами, сообщил журналистам индустриальный... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T03:02
2022-06-10T03:02
2022-06-10T03:02
новое оружие россии
безопасность
ростех
цнииточмаш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/20/1521092094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4a11245d09cf77f23208329cd4f3c40.jpg
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") создал для гражданского рынка мультикалиберный охотничий карабин со сменными стволами, сообщил журналистам индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев."В "Ростехе" создали карабин со сменными модулями, у которого можно оперативно заменить стволы, в зависимости от требуемого калибра патрона. Оружие уже прошло серию испытаний и подтвердило свою функциональность и надежность", - сказал Оздоев.ЦНИИточмаш является центром разработок и производства стрелкового оружия, боеприпасов к нему, тренажеров стрелкового оружия, боевой экипировки военных. В ЦНИИточмаш, в частности, создан для российской армии девятимиллиметровый самозарядный пистолет "Удав".
https://ria.ru/20211125/mishen-1760640440.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/20/1521092094_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_208964bcc72406359268421113f7a581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростех, цнииточмаш
"Ростех" создал мультикалиберный карабин со сменными стволами
"Ростех" создал мультикалиберный охотничий карабин со сменными стволами