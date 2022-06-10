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Врио губернатора Томской области повысил оклады бюджетников на 20 процентов
Врио губернатора Томской области повысил оклады бюджетников на 20 процентов - РИА Новости, 10.06.2022
Врио губернатора Томской области повысил оклады бюджетников на 20 процентов
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур распорядился с 1 июня повысить оклады работникам бюджетной сферы региона на 20%, это коснется 75 тысяч человек,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:48
2022-06-10T12:48
2022-06-10T12:48
томская область
владимир мазур
общество
томская область
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ТОМСК, 10 июн – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур распорядился с 1 июня повысить оклады работникам бюджетной сферы региона на 20%, это коснется 75 тысяч человек, сообщает в пятницу обладминистрация.Врио губернатора уточнил, что оклады государственных и муниципальных служащих повышены на 10%, а не на 20%, как у остальных бюджетников. Кроме того, из общего числа работников бюджетной сферы служащих немного: государственных – 1611, муниципальных – 2695 человек."В среднем общий рост составит 5-7%. Потому что, повторю, на 20% вырастет окладная часть, а общий заработок зависит, в том числе, от премиальных выплат. Конкретный размер начислений у каждого сотрудника будет разным и зависит от отрасли, категории, занимаемой должности. Из бюджета области на эти цели будет выделено более 2 миллиардов рублей", – пояснил Мазур.Таким образом, уже с 1 июня выросли оклады педагогов общего, дополнительного и профессионального образования, мастеров производственного обучения, воспитателей детских садов, работников культуры, социальных работников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, руководителей и специалистов учреждений, специалистов центров занятости и так далее. А также тех работников, кто получает минимальную зарплату, таких как уборщик, вахтер, сторож.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мазур, общество, томская область, зарплата, россия
Врио губернатора Томской области повысил оклады бюджетников на 20 процентов
Врио губернатора Томской области Мазур повысил оклады бюджетников Томской области на 20%
ТОМСК, 10 июн – РИА Новости.
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур распорядился с 1 июня повысить оклады работникам бюджетной сферы региона на 20%, это коснется 75 тысяч человек, сообщает
в пятницу обладминистрация.
"Я много встречаюсь с людьми и, конечно, слышу много вопросов по поводу размера заработной платы, особенно среди бюджетников. К сожалению, возможности бюджета региона не безграничны, но поверьте, делаю все что могу. Принял решение об увеличении окладов на 20% всем работникам бюджетной сферы, которых у нас в области более 75 тысяч человек. Тем самым мы увеличиваем гарантированную часть заработной платы", – сказал он.
Врио губернатора уточнил, что оклады государственных и муниципальных служащих повышены на 10%, а не на 20%, как у остальных бюджетников. Кроме того, из общего числа работников бюджетной сферы служащих немного: государственных – 1611, муниципальных – 2695 человек.
"В среднем общий рост составит 5-7%. Потому что, повторю, на 20% вырастет окладная часть, а общий заработок зависит, в том числе, от премиальных выплат. Конкретный размер начислений у каждого сотрудника будет разным и зависит от отрасли, категории, занимаемой должности. Из бюджета области на эти цели будет выделено более 2 миллиардов рублей", – пояснил Мазур.
Таким образом, уже с 1 июня выросли оклады педагогов общего, дополнительного и профессионального образования, мастеров производственного обучения, воспитателей детских садов, работников культуры, социальных работников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, руководителей и специалистов учреждений, специалистов центров занятости и так далее. А также тех работников, кто получает минимальную зарплату, таких как уборщик, вахтер, сторож.