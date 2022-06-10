https://ria.ru/20220610/oklad-1794522464.html

Врио губернатора Томской области повысил оклады бюджетников на 20 процентов

Врио губернатора Томской области повысил оклады бюджетников на 20 процентов - РИА Новости, 10.06.2022

Врио губернатора Томской области повысил оклады бюджетников на 20 процентов

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур распорядился с 1 июня повысить оклады работникам бюджетной сферы региона на 20%, это коснется 75 тысяч человек,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:48

2022-06-10T12:48

2022-06-10T12:48

томская область

владимир мазур

общество

томская область

зарплата

россия

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ТОМСК, 10 июн – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур распорядился с 1 июня повысить оклады работникам бюджетной сферы региона на 20%, это коснется 75 тысяч человек, сообщает в пятницу обладминистрация.Врио губернатора уточнил, что оклады государственных и муниципальных служащих повышены на 10%, а не на 20%, как у остальных бюджетников. Кроме того, из общего числа работников бюджетной сферы служащих немного: государственных – 1611, муниципальных – 2695 человек."В среднем общий рост составит 5-7%. Потому что, повторю, на 20% вырастет окладная часть, а общий заработок зависит, в том числе, от премиальных выплат. Конкретный размер начислений у каждого сотрудника будет разным и зависит от отрасли, категории, занимаемой должности. Из бюджета области на эти цели будет выделено более 2 миллиардов рублей", – пояснил Мазур.Таким образом, уже с 1 июня выросли оклады педагогов общего, дополнительного и профессионального образования, мастеров производственного обучения, воспитателей детских садов, работников культуры, социальных работников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, руководителей и специалистов учреждений, специалистов центров занятости и так далее. А также тех работников, кто получает минимальную зарплату, таких как уборщик, вахтер, сторож.

https://ria.ru/20220609/byudzhet-1794201271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир мазур, общество, томская область, зарплата, россия