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Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы - РИА Новости, 10.06.2022
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Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы
Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы - РИА Новости, 10.06.2022
Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы
Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы, сообщили в пятницу в Елисейском дворце. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:38
2022-06-10T18:38
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ПАРИЖ, 10 июня - РИА Новости. Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы, сообщили в пятницу в Елисейском дворце."Мы готовы участвовать в проведении операции, которая позволила бы восстановить доступ в Одесский порт в полной безопасности, чтобы появилась возможность направлять туда суда, несмотря на то, что морское пространство там заминировано", - цитирует Франс Пресс собеседника из администрации французского президента.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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цены на нефть, владимир путин, россия, украина, москва, оон, одесса
18:38 10.06.2022
 
Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы

Елисейский дворец: Париж готов к участию в разблокировке порта Одессы

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 июня - РИА Новости. Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы, сообщили в пятницу в Елисейском дворце.
"Мы готовы участвовать в проведении операции, которая позволила бы восстановить доступ в Одесский порт в полной безопасности, чтобы появилась возможность направлять туда суда, несмотря на то, что морское пространство там заминировано", - цитирует Франс Пресс собеседника из администрации французского президента.
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В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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