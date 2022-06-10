https://ria.ru/20220610/odessa-1794654857.html
Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы
Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы - РИА Новости, 10.06.2022
Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы
Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы, сообщили в пятницу в Елисейском дворце. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:38
2022-06-10T18:38
2022-06-10T18:38
цены на нефть
владимир путин
россия
украина
москва
оон
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789897574_0:423:2713:1949_1920x0_80_0_0_496213b9bf95ac79c07645491d9af456.jpg
ПАРИЖ, 10 июня - РИА Новости. Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы, сообщили в пятницу в Елисейском дворце."Мы готовы участвовать в проведении операции, которая позволила бы восстановить доступ в Одесский порт в полной безопасности, чтобы появилась возможность направлять туда суда, несмотря на то, что морское пространство там заминировано", - цитирует Франс Пресс собеседника из администрации французского президента.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220608/porty-1793943205.html
https://ria.ru/20220608/porty-1794001392.html
россия
украина
москва
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789897574_0:13:2713:2047_1920x0_80_0_0_3fe141764c7f1b2679f824419a4d5bd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, владимир путин, россия, украина, москва, оон, одесса
Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы
Елисейский дворец: Париж готов к участию в разблокировке порта Одессы