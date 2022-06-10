https://ria.ru/20220610/odessa-1794654857.html

Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы

Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы - РИА Новости, 10.06.2022

Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы

Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы, сообщили в пятницу в Елисейском дворце. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:38

2022-06-10T18:38

2022-06-10T18:38

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ПАРИЖ, 10 июня - РИА Новости. Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы, сообщили в пятницу в Елисейском дворце."Мы готовы участвовать в проведении операции, которая позволила бы восстановить доступ в Одесский порт в полной безопасности, чтобы появилась возможность направлять туда суда, несмотря на то, что морское пространство там заминировано", - цитирует Франс Пресс собеседника из администрации французского президента.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220608/porty-1793943205.html

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