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Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 10.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:55
2022-06-10T17:00
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
специальная военная операция на украине
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.43 (совпадает с мск) - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в пятницу дважды обстреливали Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, украина, ситуация в днр и лнр
16:55 10.06.2022 (обновлено: 17:00 10.06.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.43 (совпадает с мск) - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в пятницу дважды обстреливали Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СЦККУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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