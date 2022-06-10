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Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:55

2022-06-10T16:55

2022-06-10T17:00

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.43 (совпадает с мск) - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в пятницу дважды обстреливали Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

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