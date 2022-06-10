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В Сербии задержали экс-начальника управления внутренней безопасности СБУ
В Сербии задержали экс-начальника управления внутренней безопасности СБУ - РИА Новости, 10.06.2022
В Сербии задержали экс-начальника управления внутренней безопасности СБУ
МВД Сербии сообщило о задержании на границе с Северной Македонией при попытке выезда из страны гражданина Украины с крупной суммой наличной валюты и двумя... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T23:17
2022-06-10T23:17
2022-06-10T23:18
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БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. МВД Сербии сообщило о задержании на границе с Северной Македонией при попытке выезда из страны гражданина Украины с крупной суммой наличной валюты и двумя драгоценными камнями, по данным СМИ, речь идет о бывшем начальнике внутренней безопасности украинской разведки."Сотрудники МВД, отделения по борьбе с коррупцией в сотрудничестве с пограничной полицией и таможней… 8 июня… задержали гражданина Германии А.А. 1986 года рождения и украинца А.Н. 1982 года рождения по обоснованному подозрению в отмывании денег. Во время досмотра на КПП Прешево автомобиля марки BMW, которым управлял А.А., в машине с ним находился А.Н., обнаружила незадекларированные 607 990 евро и 124 924 доллара и два изумруда", - сообщило сербское министерство внутренних дел и опубликовало фотографии.Задержанные подозреваются в том, что деньги и драгоценные камни, которые "происходят из незаконных источников", планировали вывезти из Сербии. Они задержаны и находятся в следственном изоляторе города Ниш, уголовный кодекс Сербии предполагает за подобные преступления наказание до 12 лет тюрьмы.Украинское издание Страна.ua в пятницу сообщило со ссылкой на собственные источники, что в Сербии задержали экс-начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Отмечалось, что его сопровождал гражданин Германии Александр Акст, которого "тоже задержали".
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сербия, служба безопасности украины, страна.ua, украина
23:17 10.06.2022 (обновлено: 23:18 10.06.2022)
В Сербии задержали экс-начальника управления внутренней безопасности СБУ
СМИ сообщили о задержании в Сербии экс-начальника внутренней безопасности СБУ Наумова