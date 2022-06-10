11:32 10.06.2022 (обновлено: 11:33 10.06.2022)
Российская артиллерия уничтожила более 350 националистов за сутки
Минобороны: артиллерия уничтожила более 350 украинских националистов за сутки
Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация". Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили более 350 националистов, 11 украинских складов с вооружением и боеприпасами, 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражено 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов артиллерии уничтожено: более 350 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", пять орудий полевой артиллерии и минометов, 16 специальных автомобилей, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.