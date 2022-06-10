https://ria.ru/20220610/natsionalisty-1794491128.html

Российская артиллерия уничтожила более 350 националистов за сутки

Российская артиллерия уничтожила более 350 националистов за сутки - РИА Новости, 10.06.2022

Российская артиллерия уничтожила более 350 националистов за сутки

Российские ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили более 350 националистов, 11 украинских складов с вооружением и боеприпасами, 62 пункта... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:32

2022-06-10T11:32

2022-06-10T11:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили более 350 националистов, 11 украинских складов с вооружением и боеприпасами, 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов артиллерии уничтожено: более 350 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", пять орудий полевой артиллерии и минометов, 16 специальных автомобилей, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, украина