https://ria.ru/20220610/nalogi-1794625572.html

Архангельские депутаты предложили упростить налоговый режим для бизнеса

Архангельские депутаты предложили упростить налоговый режим для бизнеса - РИА Новости, 10.06.2022

Архангельские депутаты предложили упростить налоговый режим для бизнеса

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России поддержала инициативу депутатов Архангельской области, которые предлагают включить регионы Северо-Запада в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:24

2022-06-10T17:24

2022-06-10T17:24

архангельская область

экономика

михаил мишустин

россия

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 июн – РИА Новости. Парламентская Ассоциация Северо-Запада России поддержала инициативу депутатов Архангельской области, которые предлагают включить регионы Северо-Запада в эксперимент по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения, что позволит поддержать малый бизнес, сообщила пресс-служба Заксобрания региона.Эксперимент по внедрению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН) стартует с 1 июля 2022 года до 2027 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. Участвовать в нем смогут индивидуальные предприниматели и микропредприятия с численностью до пяти человек и годовым доходом до 60 миллионов рублей."Если представители малого бизнеса выберут новый налоговый режим, они смогут не платить страховые взносы за себя и своих сотрудников, а также не рассчитывать налог самостоятельно – за них это сделают налоговые службы", - говорится в сообщении.Сегодня пенсионные, медицинские и страховые отчисления составляют более 30% от зарплат работников. Освобожденные от их уплаты предприниматели смогут сократить затраты на страховые взносы, ведение отчетов и сдачу деклараций, а сэкономленные средства направить на развитие бизнеса. Но при переходе на новый режим ставки налога будут выше. Так, при уплате налогов с доходов ставка увеличится с 6 до 8%, с доходов за вычетом расходов – с 15 до 20%."Фактически малый бизнес освобождают от уплаты страховых взносов, взамен увеличив на 2-5% налоговые отчисления. При этом региональные бюджеты могут получить дополнительный доход, а у предпринимателей будет выбор – какой налоговый режим им интереснее. И чем больше вариантов мы предложим, тем лучше для бизнеса", – прокомментировала предложение депутатов председатель областного собрания Екатерина Прокопьева.По мнению депутатов Архангельского областного собрания, регионы Северо-Запада тоже должны участвовать в эксперименте. Предприниматели арктических территорий сегодня не имеют конкурентных преимуществ по сравнению с другими регионами. Невысокая плотность населения, слабо развитая транспортная инфраструктура, высокие энергетические тарифы, необходимость выплат северных надбавок и коэффициентов – все это увеличивает издержки и мешает развитию бизнеса на Севере.По словам Прокопьевой, предприниматели сталкиваются со множеством проблем, вплоть до падения доходов из-за "ковидных" ограничений и западных санкций, и сегодня власти должны оперативно реагировать на меняющиеся условия жизни."Поэтому предлагаем распространить эксперимент и на другие территории, как это было сделано в 2020 году, когда на уровне страны регионам разрешили внедрить налоговый режим для самозанятых. В Архангельской области уже около 17 тысяч северян оформили этот статус и могут получить те же меры поддержки, что и малый бизнес", – отметила Прокопьева.Как добавили в Заксобрании, соответствующее обращение ПАСЗР будет направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.Другие новости региона читайте здесь>>

https://ria.ru/20220609/nedvizhimost-1794421325.html

https://ria.ru/20220411/port-1782995905.html

россия

архангельская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, михаил мишустин, россия, архангельская область