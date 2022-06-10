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В Астрахани наградили участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/nagrada-1794465854.html
В Астрахани наградили участников спецоперации на Украине
В Астрахани наградили участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 10.06.2022
В Астрахани наградили участников спецоперации на Украине
Росгвардейцев, участвовавших в специальной операции на Украине, торжественно встретили в Астрахани и наградили за мужество и отвагу, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:54
2022-06-10T10:05
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
донбасс
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Росгвардейцев, участвовавших в специальной операции на Украине, торжественно встретили в Астрахани и наградили за мужество и отвагу, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Торжественно встретили наших ребят-росгвардейцев, прибывших домой после выполнения служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции", - написал он в Telegram.По информации губернатора, после начала спецоперации они одними из первых отправились защищать родину и подставили плечо соотечественникам в Донбассе."Рискуя жизнью, каждый из них внес огромный вклад в нашу будущую победу. С начальником Главного управления подразделений полиции спецназначения Владиславом Ершовым наградили личный состав спецподразделений Росгвардии за мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности Российской Федерации", - отметил Бабушкин.Он уточнил, что одиннадцати росгвардейцам вручили федеральные награды - Медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Медаль "За отвагу", еще пятеро получили региональные знаки отличия - Медаль Ордена "За заслуги перед Астраханской областью".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донбасс
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владимир путин, украина, донбасс, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
09:54 10.06.2022 (обновлено: 10:05 10.06.2022)
 
В Астрахани наградили участников спецоперации на Украине

В Астрахани наградили росгвардейцев, участвовавших в спецоперации на Украине

© Фото : Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин/TelegramНаграждение росгвардейцев, участвовавших в специальной операции на Украине, в Астрахани
Награждение росгвардейцев, участвовавших в специальной операции на Украине, в Астрахани - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин/Telegram
Награждение росгвардейцев, участвовавших в специальной операции на Украине, в Астрахани
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Росгвардейцев, участвовавших в специальной операции на Украине, торжественно встретили в Астрахани и наградили за мужество и отвагу, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Торжественно встретили наших ребят-росгвардейцев, прибывших домой после выполнения служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции", - написал он в Telegram.
По информации губернатора, после начала спецоперации они одними из первых отправились защищать родину и подставили плечо соотечественникам в Донбассе.
"Рискуя жизнью, каждый из них внес огромный вклад в нашу будущую победу. С начальником Главного управления подразделений полиции спецназначения Владиславом Ершовым наградили личный состав спецподразделений Росгвардии за мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности Российской Федерации", - отметил Бабушкин.
Он уточнил, что одиннадцати росгвардейцам вручили федеральные награды - Медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Медаль "За отвагу", еще пятеро получили региональные знаки отличия - Медаль Ордена "За заслуги перед Астраханской областью".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаДонбассРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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