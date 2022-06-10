Лондон так и не связался с Донецком по поводу наемников, заявил Басурин
Представитель ДНР Басурин: Лондон так и не связался с Донецком по поводу наемников
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер
Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лондон так и не вышел на связь с руководством ДНР по поводу британских наемников, заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Им нужна просто картинка. Никто не выходил (на связь). И на Дениса Владимировича (Пушилина, главу ДНР) не выходили... они вообще считают, что это территория, которой не существует, и это выше их достоинства, наверное, разговаривать с руководителями нашей страны. Но это лишний раз подчеркивает, что их граждане им не нужны. Им нужна только картинка. Если б было желание - они бы нашли способ, как переговорить с нашим руководством и выяснить, есть ли шанс спасти граждан Соединенного Королевства", - сказал Басурин в эфире "Россия 1".
Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".