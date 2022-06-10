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Лондон так и не связался с Донецком по поводу наемников, заявил Басурин - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/naemniki-1794649651.html
Лондон так и не связался с Донецком по поводу наемников, заявил Басурин
Лондон так и не связался с Донецком по поводу наемников, заявил Басурин - РИА Новости, 10.06.2022
Лондон так и не связался с Донецком по поводу наемников, заявил Басурин
Лондон так и не вышел на связь с руководством ДНР по поводу британских наемников, заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:21
2022-06-10T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
великобритания
эдуард басурин
министерство обороны украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лондон так и не вышел на связь с руководством ДНР по поводу британских наемников, заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин."Им нужна просто картинка. Никто не выходил (на связь). И на Дениса Владимировича (Пушилина, главу ДНР) не выходили... они вообще считают, что это территория, которой не существует, и это выше их достоинства, наверное, разговаривать с руководителями нашей страны. Но это лишний раз подчеркивает, что их граждане им не нужны. Им нужна только картинка. Если б было желание - они бы нашли способ, как переговорить с нашим руководством и выяснить, есть ли шанс спасти граждан Соединенного Королевства", - сказал Басурин в эфире "Россия 1".Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220610/naemniki-1794557537.html
донецкая народная республика
великобритания
украина
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в мире, донецкая народная республика, великобритания, эдуард басурин, министерство обороны украины, украина, ситуация в днр и лнр
18:21 10.06.2022
 
Лондон так и не связался с Донецком по поводу наемников, заявил Басурин

Представитель ДНР Басурин: Лондон так и не связался с Донецком по поводу наемников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер
Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лондон так и не вышел на связь с руководством ДНР по поводу британских наемников, заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Им нужна просто картинка. Никто не выходил (на связь). И на Дениса Владимировича (Пушилина, главу ДНР) не выходили... они вообще считают, что это территория, которой не существует, и это выше их достоинства, наверное, разговаривать с руководителями нашей страны. Но это лишний раз подчеркивает, что их граждане им не нужны. Им нужна только картинка. Если б было желание - они бы нашли способ, как переговорить с нашим руководством и выяснить, есть ли шанс спасти граждан Соединенного Королевства", - сказал Басурин в эфире "Россия 1".
Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 14:28
В МИД назвали реакцию Лондона на приговор наемникам в ДНР истерикой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВеликобританияЭдуард БасуринМинистерство обороны УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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