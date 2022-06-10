https://ria.ru/20220610/naemniki-1794649651.html

Лондон так и не связался с Донецком по поводу наемников, заявил Басурин

Лондон так и не связался с Донецком по поводу наемников, заявил Басурин - РИА Новости, 10.06.2022

Лондон так и не связался с Донецком по поводу наемников, заявил Басурин

Лондон так и не вышел на связь с руководством ДНР по поводу британских наемников, заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:21

2022-06-10T18:21

2022-06-10T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

великобритания

эдуард басурин

министерство обороны украины

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793813006_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1effc9ea1bc040849a623966ba796dc4.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лондон так и не вышел на связь с руководством ДНР по поводу британских наемников, заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин."Им нужна просто картинка. Никто не выходил (на связь). И на Дениса Владимировича (Пушилина, главу ДНР) не выходили... они вообще считают, что это территория, которой не существует, и это выше их достоинства, наверное, разговаривать с руководителями нашей страны. Но это лишний раз подчеркивает, что их граждане им не нужны. Им нужна только картинка. Если б было желание - они бы нашли способ, как переговорить с нашим руководством и выяснить, есть ли шанс спасти граждан Соединенного Королевства", - сказал Басурин в эфире "Россия 1".Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220610/naemniki-1794557537.html

донецкая народная республика

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, великобритания, эдуард басурин, министерство обороны украины, украина, ситуация в днр и лнр