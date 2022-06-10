https://ria.ru/20220610/naemniki-1794587680.html

На Украине начали расследование из-за смертного приговора наемникам в ДНР

На Украине начали расследование из-за смертного приговора наемникам в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022

На Украине начали расследование из-за смертного приговора наемникам в ДНР

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в стране начато досудебное расследование по факту вынесения в Донецкой Народной Республике смертного РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:41

2022-06-10T15:41

2022-06-10T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

игорь конашенков

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в стране начато досудебное расследование по факту вынесения в Донецкой Народной Республике смертного приговора иностранным наемникам, воевавшим на стороне украинских войск в Донбассе."Украина расследует вынесение смертного приговора британцам и марроканцу... Украина уже начала досудебное расследование по этому факту и будет предпринимать все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности за них", - говорится в сообщении Венедиктовой в соцсетях.Венедиктова назвала незаконным суд над наемниками, заявив, что на них распространяется иммунитет комбатантов.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.

https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html

https://ria.ru/20220610/prigovor-1794445741.html

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донецкая народная республика

донецк (днр)

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