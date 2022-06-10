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На Украине начали расследование из-за смертного приговора наемникам в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/naemniki-1794587680.html
На Украине начали расследование из-за смертного приговора наемникам в ДНР
На Украине начали расследование из-за смертного приговора наемникам в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
На Украине начали расследование из-за смертного приговора наемникам в ДНР
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в стране начато досудебное расследование по факту вынесения в Донецкой Народной Республике смертного РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:41
2022-06-10T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
игорь конашенков
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в стране начато досудебное расследование по факту вынесения в Донецкой Народной Республике смертного приговора иностранным наемникам, воевавшим на стороне украинских войск в Донбассе."Украина расследует вынесение смертного приговора британцам и марроканцу... Украина уже начала досудебное расследование по этому факту и будет предпринимать все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности за них", - говорится в сообщении Венедиктовой в соцсетях.Венедиктова назвала незаконным суд над наемниками, заявив, что на них распространяется иммунитет комбатантов.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html
https://ria.ru/20220610/prigovor-1794445741.html
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, игорь конашенков, украина, донецкая народная республика, донецк (днр), ситуация в днр и лнр
15:41 10.06.2022
 
На Украине начали расследование из-за смертного приговора наемникам в ДНР

Генпрокурор Украины Венедиктова: Киев начал расследование из-за приговора наемникам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсужденные наемники
Осужденные наемники - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осужденные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в стране начато досудебное расследование по факту вынесения в Донецкой Народной Республике смертного приговора иностранным наемникам, воевавшим на стороне украинских войск в Донбассе.
"Украина расследует вынесение смертного приговора британцам и марроканцу... Украина уже начала досудебное расследование по этому факту и будет предпринимать все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности за них", - говорится в сообщении Венедиктовой в соцсетях.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 18:23Специальная военная операция на Украине
Глава МИД Британии назвала приговор британским наемникам в ДНР нелегитимным
Венедиктова назвала незаконным суд над наемниками, заявив, что на них распространяется иммунитет комбатантов.
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 04:21Специальная военная операция на Украине
Блинкен прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИгорь КонашенковУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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