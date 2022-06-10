https://ria.ru/20220610/naemniki-1794568065.html

Трасс и Кулеба обсудили усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев

Трасс и Кулеба обсудили усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев - РИА Новости, 10.06.2022

Трасс и Кулеба обсудили усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев, назвав... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:51

2022-06-10T14:51

2022-06-10T14:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

лиз трасс

дмитрий кулеба

мид украины

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793813006_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1effc9ea1bc040849a623966ba796dc4.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев, назвав вынесенный в их отношении приговор "вопиющим нарушением"."Поговорила с главой МИД Украины, чтобы обсудить усилия для обеспечения освобождения военнопленных, удерживаемых подконтрольными РФ силами. Приговор против них является вопиющим нарушением Женевской конвенции", - написала Трасс в своем аккаунте в Twitter.Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html

украина

великобритания

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, лиз трасс, дмитрий кулеба, мид украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр