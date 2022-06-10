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Трасс и Кулеба обсудили усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/naemniki-1794568065.html
Трасс и Кулеба обсудили усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев
Трасс и Кулеба обсудили усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев - РИА Новости, 10.06.2022
Трасс и Кулеба обсудили усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев, назвав... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:51
2022-06-10T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
лиз трасс
дмитрий кулеба
мид украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев, назвав вынесенный в их отношении приговор "вопиющим нарушением"."Поговорила с главой МИД Украины, чтобы обсудить усилия для обеспечения освобождения военнопленных, удерживаемых подконтрольными РФ силами. Приговор против них является вопиющим нарушением Женевской конвенции", - написала Трасс в своем аккаунте в Twitter.Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html
украина
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в мире, украина, великобритания, лиз трасс, дмитрий кулеба, мид украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
14:51 10.06.2022
 
Трасс и Кулеба обсудили усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев

Трасс и Кулеба обсудили усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев Аслина и Пиннера

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраждане Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР
Граждане Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Граждане Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев, назвав вынесенный в их отношении приговор "вопиющим нарушением".
"Поговорила с главой МИД Украины, чтобы обсудить усилия для обеспечения освобождения военнопленных, удерживаемых подконтрольными РФ силами. Приговор против них является вопиющим нарушением Женевской конвенции", - написала Трасс в своем аккаунте в Twitter.
Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 18:23Специальная военная операция на Украине
Глава МИД Британии назвала приговор британским наемникам в ДНР нелегитимным
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияЛиз ТрассДмитрий КулебаМИД УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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