Трасс и Кулеба обсудили усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев
Трасс и Кулеба обсудили усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев Аслина и Пиннера
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраждане Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР
Граждане Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер, обвиняемые в участии в качестве наемников в боевых действиях на территории ДНР . Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев, назвав вынесенный в их отношении приговор "вопиющим нарушением".
"Поговорила с главой МИД Украины, чтобы обсудить усилия для обеспечения освобождения военнопленных, удерживаемых подконтрольными РФ силами. Приговор против них является вопиющим нарушением Женевской конвенции", - написала Трасс в своем аккаунте в Twitter.
Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".