https://ria.ru/20220610/naemniki-1794557537.html
В МИД назвали реакцию Лондона на приговор наемникам в ДНР истерикой
В МИД назвали реакцию Лондона на приговор наемникам в ДНР истерикой - РИА Новости, 10.06.2022
В МИД назвали реакцию Лондона на приговор наемникам в ДНР истерикой
Осужденные в ДНР британцы — именно наемники, а не военнопленные, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:28
2022-06-10T14:28
2022-06-10T15:33
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
великобритания
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Осужденные в ДНР британцы — именно наемники, а не военнопленные, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Захарова отметила, что официальный Лондон не обращался в ДНР для прояснения судьбы осужденных сограждан. "Теперь же руководство Великобритании, явно оправдываясь, пытается решать проблемы громкими заявлениями", — добавила она.Представитель МИД подчеркнула, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.Девятого июня в ДНР британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима приговорили к смертной казни. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам республики, приговор можно оспорить в течение месяца.Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс утверждает, что решение суда является "вопиющим нарушением Женевской конвенции". Также глава ведомства по делам школ Робин Уолкер пообещал, что Лондон будет использовать все дипломатические каналы для решения вопроса.
https://ria.ru/20220610/aslin-1794564289.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, великобритания
14:28 10.06.2022 (обновлено: 15:33 10.06.2022)
В МИД назвали реакцию Лондона на приговор наемникам в ДНР истерикой
МИД: реакция Лондона на приговор суда ДНР наемникам из Британии доходит до истерики
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Осужденные в ДНР британцы — именно наемники, а не военнопленные, заявила
официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Обратили внимание на ажиотажную, порой доходящую до истерики реакцию Лондона, включая главу Форин-офиса Элизабет Трасс, на принятое Верховным судом Донецкой Народной Республики решение в отношении британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников и по совокупности преступлений приговоренных к смертной казни", — сказала дипломат.
Захарова отметила, что официальный Лондон не обращался в ДНР для прояснения судьбы осужденных сограждан. "Теперь же руководство Великобритании, явно оправдываясь, пытается решать проблемы громкими заявлениями", — добавила она.
Представитель МИД подчеркнула, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Девятого июня в ДНР британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима приговорили к смертной казни. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам республики, приговор можно оспорить в течение месяца.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс утверждает, что решение суда является "вопиющим нарушением Женевской конвенции". Также глава ведомства по делам школ Робин Уолкер пообещал, что Лондон будет использовать все дипломатические каналы для решения вопроса.