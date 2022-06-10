https://ria.ru/20220610/naemniki-1794557537.html

В МИД назвали реакцию Лондона на приговор наемникам в ДНР истерикой

В МИД назвали реакцию Лондона на приговор наемникам в ДНР истерикой - РИА Новости, 10.06.2022

В МИД назвали реакцию Лондона на приговор наемникам в ДНР истерикой

Осужденные в ДНР британцы — именно наемники, а не военнопленные, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:28

2022-06-10T14:28

2022-06-10T15:33

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794332898_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_7c0498bef0ed7045ca95e383c6929249.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Осужденные в ДНР британцы — именно наемники, а не военнопленные, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Захарова отметила, что официальный Лондон не обращался в ДНР для прояснения судьбы осужденных сограждан. "Теперь же руководство Великобритании, явно оправдываясь, пытается решать проблемы громкими заявлениями", — добавила она.Представитель МИД подчеркнула, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.Девятого июня в ДНР британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима приговорили к смертной казни. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам республики, приговор можно оспорить в течение месяца.Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс утверждает, что решение суда является "вопиющим нарушением Женевской конвенции". Также глава ведомства по делам школ Робин Уолкер пообещал, что Лондон будет использовать все дипломатические каналы для решения вопроса.

https://ria.ru/20220610/aslin-1794564289.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

донецкая народная республика

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, великобритания