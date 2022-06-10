https://ria.ru/20220610/naemniki-1794553958.html

Управление ООН обеспокоилось вынесением в ДНР смертного приговора наемникам

Управление ООН обеспокоилось вынесением в ДНР смертного приговора наемникам - РИА Новости, 10.06.2022

Управление ООН обеспокоилось вынесением в ДНР смертного приговора наемникам

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) обеспокоено решением Верховного суда Донецкой народной республики, приговорившего к смертной... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:14

2022-06-10T14:14

2022-06-10T14:14

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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) обеспокоено решением Верховного суда Донецкой народной республики, приговорившего к смертной казни трех иностранных наемников, воевавших на стороне украинских войск, заявила в пятницу официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.Ранее в ДНР к высшей мере наказания были осуждены два гражданина Британии и гражданин Марокко. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они могут оспорить решение суда в течение месяца."Управление ООН по правам человека обеспокоено тем, что так называемый Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил троих военнослужащих к смертной казни", - сказала Шамдасани на брифинге в Женеве. Она добавила, что по утверждению украинских военных, все осужденные входили в состав Вооруженных сил Украины. Если это соответствует действительности, то "их не следует рассматривать в качестве наемников", добавила представитель УВКПЧ ООН."С 2015 года мы наблюдаем, что так называемая судебная власть в этих самопровозглашенных республиках не соблюдает основные гарантии справедливого судебного разбирательства, такие как публичные слушания, независимость, беспристрастность судов и право не быть принужденным к даче показаний. Такие судебные процессы над военнопленными приравниваются к военному преступлению", - заключила Шамдасани.В среду британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Следствие установило, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.

https://ria.ru/20220610/naemnik-1794474777.html

https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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