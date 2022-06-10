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Управление ООН обеспокоилось вынесением в ДНР смертного приговора наемникам - РИА Новости, 10.06.2022
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https://ria.ru/20220610/naemniki-1794553958.html
Управление ООН обеспокоилось вынесением в ДНР смертного приговора наемникам
Управление ООН обеспокоилось вынесением в ДНР смертного приговора наемникам - РИА Новости, 10.06.2022
Управление ООН обеспокоилось вынесением в ДНР смертного приговора наемникам
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) обеспокоено решением Верховного суда Донецкой народной республики, приговорившего к смертной... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:14
2022-06-10T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
оон
украина
марокко
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) обеспокоено решением Верховного суда Донецкой народной республики, приговорившего к смертной казни трех иностранных наемников, воевавших на стороне украинских войск, заявила в пятницу официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.Ранее в ДНР к высшей мере наказания были осуждены два гражданина Британии и гражданин Марокко. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они могут оспорить решение суда в течение месяца."Управление ООН по правам человека обеспокоено тем, что так называемый Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил троих военнослужащих к смертной казни", - сказала Шамдасани на брифинге в Женеве. Она добавила, что по утверждению украинских военных, все осужденные входили в состав Вооруженных сил Украины. Если это соответствует действительности, то "их не следует рассматривать в качестве наемников", добавила представитель УВКПЧ ООН."С 2015 года мы наблюдаем, что так называемая судебная власть в этих самопровозглашенных республиках не соблюдает основные гарантии справедливого судебного разбирательства, такие как публичные слушания, независимость, беспристрастность судов и право не быть принужденным к даче показаний. Такие судебные процессы над военнопленными приравниваются к военному преступлению", - заключила Шамдасани.В среду британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Следствие установило, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
https://ria.ru/20220610/naemnik-1794474777.html
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в мире, оон, украина, марокко, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, великобритания, управление верховного комиссара оон по правам человека, ситуация в днр и лнр
14:14 10.06.2022
 
Управление ООН обеспокоилось вынесением в ДНР смертного приговора наемникам

УВКПЧ ООН выразило обеспокоенность вынесением в ДНР смертного приговора наемникам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим
Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) обеспокоено решением Верховного суда Донецкой народной республики, приговорившего к смертной казни трех иностранных наемников, воевавших на стороне украинских войск, заявила в пятницу официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.
Ранее в ДНР к высшей мере наказания были осуждены два гражданина Британии и гражданин Марокко. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они могут оспорить решение суда в течение месяца.
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"Управление ООН по правам человека обеспокоено тем, что так называемый Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил троих военнослужащих к смертной казни", - сказала Шамдасани на брифинге в Женеве. Она добавила, что по утверждению украинских военных, все осужденные входили в состав Вооруженных сил Украины. Если это соответствует действительности, то "их не следует рассматривать в качестве наемников", добавила представитель УВКПЧ ООН.
"С 2015 года мы наблюдаем, что так называемая судебная власть в этих самопровозглашенных республиках не соблюдает основные гарантии справедливого судебного разбирательства, такие как публичные слушания, независимость, беспристрастность судов и право не быть принужденным к даче показаний. Такие судебные процессы над военнопленными приравниваются к военному преступлению", - заключила Шамдасани.
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В среду британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Следствие установило, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНУкраинаМароккоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВеликобританияУправление Верховного комиссара ООН по правам человекаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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