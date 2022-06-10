https://ria.ru/20220610/naemniki-1794521441.html

Осужденный в ДНР британец посоветовал наемникам не приезжать на Украину

Осужденный в ДНР британец посоветовал наемникам не приезжать на Украину - РИА Новости, 10.06.2022

Осужденный в ДНР британец посоветовал наемникам не приезжать на Украину

Один из осужденных в ДНР британцев Шон Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:46

2022-06-10T12:46

2022-06-10T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

великобритания

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Один из осужденных в ДНР британцев Шон Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину."Если у вас нет военного опыта, ехать сюда его набираться, наверное, не стоит. По собственному опыту скажу, что выполнять боевые задачи, скажем, в Боснии в составе сил ООН, или работать в Ирландии, или заниматься подобными вещами — это совершенно другое", — сказал он в интервью телеканалу RT.По его словам, на Украине он впервые столкнулся с артиллерией, "Градом". "Наверное, да, если у вас не было никакого боевого опыта, не приезжайте. Здесь вас просто перемелет, и вы вернетесь обратно быстрее, чем прибыли. Плюс незнание языка и невозможность с кем-то общаться. Ваши проблемы", — добавил Пиннер.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев — два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, великобритания, ситуация в днр и лнр