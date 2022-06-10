12:46 10.06.2022 (обновлено: 16:07 10.06.2022)
Осужденный в ДНР британец посоветовал наемникам не приезжать на Украину
Приговоренный к смертной казни в ДНР Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, приговоренный в ДНР к смертной казни
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, приговоренный в ДНР к смертной казни. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Один из осужденных в ДНР британцев Шон Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
По его словам, на Украине он впервые столкнулся с артиллерией, "Градом". "Наверное, да, если у вас не было никакого боевого опыта, не приезжайте. Здесь вас просто перемелет, и вы вернетесь обратно быстрее, чем прибыли. Плюс незнание языка и невозможность с кем-то общаться. Ваши проблемы", — добавил Пиннер.
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев — два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
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