https://ria.ru/20220610/naemnik-1794474777.html
Семья осужденного в ДНР британца Аслина надеется на отмену приговора
Семья осужденного в ДНР британца Аслина надеется на отмену приговора - РИА Новости, 10.06.2022
Семья осужденного в ДНР британца Аслина надеется на отмену приговора
Семья осужденного в Донецкой Народной Республике британца Эйдена Аслина надеется, что приговор отменят, и призывает Лондон и Киев сделать для возвращения... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:29
2022-06-10T10:29
2022-06-10T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Семья осужденного в Донецкой Народной Республике британца Эйдена Аслина надеется, что приговор отменят, и призывает Лондон и Киев сделать для возвращения осужденных все возможное.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.Как сообщается на сайте британского телеканала Sky News, в заявлении семьи Аслина отмечается, что им нужно время, чтобы "принять все это". Семья отрицает, что Аслин и Пиннер были наемниками, призывает относится к ним как к военнопленным. Родственники Аслина также надеются, что приговор отменят, они призывают британские и украинские власти "сделать все, что в их силах, чтобы они (Аслин и Пиннер) вернулись к нам благополучно и в скором времени".Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".Ранее доктор военных наук Константин Сивков сказал РИА Новости, что завершившийся смертным приговором процесс над тремя иностранными наемниками в ДНР можно рассматривать как предмет торга, но есть и вероятность, что приговор приведут в исполнение.
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, великобритания, россия, украина, ситуация в днр и лнр
10:29 10.06.2022 (обновлено: 10:47 10.06.2022)
Семья осужденного в ДНР британца Аслина надеется на отмену приговора
Семья осужденного в ДНР Аслина призвала Лондон и Киев сделать все для его возвращения
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Семья осужденного в Донецкой Народной Республике британца Эйдена Аслина надеется, что приговор отменят, и призывает Лондон и Киев сделать для возвращения осужденных все возможное.
В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.
Как сообщается на сайте британского телеканала Sky News, в заявлении семьи Аслина отмечается, что им нужно время, чтобы "принять все это". Семья отрицает, что Аслин и Пиннер были наемниками, призывает относится к ним как к военнопленным. Родственники Аслина также надеются, что приговор отменят, они призывают британские и украинские власти "сделать все, что в их силах, чтобы они (Аслин и Пиннер) вернулись к нам благополучно и в скором времени".
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Ранее доктор военных наук Константин Сивков
сказал РИА Новости, что завершившийся смертным приговором процесс над тремя иностранными наемниками в ДНР
можно рассматривать как предмет торга, но есть и вероятность, что приговор приведут в исполнение.