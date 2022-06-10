https://ria.ru/20220610/muzey-1794484206.html
Выставка к 350-летию Петра I открылась в Музеях Московского Кремля
Выставка к 350-летию Петра I открылась в Музеях Московского Кремля - РИА Новости, 10.06.2022
Выставка к 350-летию Петра I открылась в Музеях Московского Кремля
Выставка "Юбилей Петра I в Москве 1872 года", приуроченная к 350-летию со дня рождения первого русского императора, открылась в парадном вестибюле Оружейной... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:12
2022-06-10T11:12
2022-06-10T11:12
культура
исторический музей
елена гагарина
александр ii
петр i
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что посмотреть
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Выставка "Юбилей Петра I в Москве 1872 года", приуроченная к 350-летию со дня рождения первого русского императора, открылась в парадном вестибюле Оружейной палаты Музеев Московского Кремля."Мы рассказываем о том, как 150 лет назад, в 1872 году была открыта Политехническая выставка, которая располагалась здесь — в Александровском саду, на набережной Москвы-реки. Она имела большое значение для развития культуры, науки и создания ряда музеев — в частности, Политехнического, Исторического", — сказала в ходе пресс-показа директор учреждения Елена Гагарина.Политехническая стала первой в России выставкой павильонного типа — она расположилась на территории вокруг и внутри Кремля, на ней демонстрировали достижения в области естественнонаучных дисциплин, техники и промышленности, педагогики, медицины, обучали рациональному ведению домашнего хозяйства, рассказывали об истории, архитектуре, искусстве.В экспозицию "Юбилей Петра I в Москве 1872 года" также вошли около 300 портретов Петра, в том числе один — кисти Иоганна Готфрида Таннауэра. Стеклянные кубки и стаканы с изображениями, прославляющими императора и его победы, которые выставляются достаточно редко. Один из двух орденов Святого Андрея Первозванного, принадлежавший Петру I, который и создал орденскую систему в России. Два редчайших казнозарядных ружья, каждое из которых существует в единственном экземпляре. Пищаль XVII века, подлинные фотографии Военного и Севастопольского отделов, поднесенные в 1872 году императору Александру II."Так как изображения выполнены на очень чувствительной к воздействию света альбуминовой бумаге, через месяц они будут заменены фотографиями с другими видами Севастопольского и Военного отделов", — добавили в музее.Выставка будет работать до 10 августа.
https://ria.ru/20220610/vdnh-1794381949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исторический музей, елена гагарина, александр ii, петр i, россия, что посмотреть , куда сходить , музеи, выставки, московский кремль (музей-заповедник)
Выставка к 350-летию Петра I открылась в Музеях Московского Кремля
Выставка "Юбилей Петра I в Москве 1872 года" открылась в Оружейной палате
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Выставка "Юбилей Петра I в Москве 1872 года", приуроченная к 350-летию со дня рождения первого русского императора, открылась в парадном вестибюле Оружейной палаты Музеев Московского Кремля.
"Мы рассказываем о том, как 150 лет назад, в 1872 году была открыта Политехническая выставка, которая располагалась здесь — в Александровском саду, на набережной Москвы-реки. Она имела большое значение для развития культуры, науки и создания ряда музеев — в частности, Политехнического, Исторического", — сказала в ходе пресс-показа директор учреждения Елена Гагарина.
Политехническая стала первой в России выставкой павильонного типа — она расположилась на территории вокруг и внутри Кремля, на ней демонстрировали достижения в области естественнонаучных дисциплин, техники и промышленности, педагогики, медицины, обучали рациональному ведению домашнего хозяйства, рассказывали об истории, архитектуре, искусстве.
В экспозицию "Юбилей Петра I в Москве 1872 года" также вошли около 300 портретов Петра, в том числе один — кисти Иоганна Готфрида Таннауэра. Стеклянные кубки и стаканы с изображениями, прославляющими императора и его победы, которые выставляются достаточно редко. Один из двух орденов Святого Андрея Первозванного, принадлежавший Петру I, который и создал орденскую систему в России. Два редчайших казнозарядных ружья, каждое из которых существует в единственном экземпляре. Пищаль XVII века, подлинные фотографии Военного и Севастопольского отделов, поднесенные в 1872 году императору Александру II.
"Так как изображения выполнены на очень чувствительной к воздействию света альбуминовой бумаге, через месяц они будут заменены фотографиями с другими видами Севастопольского и Военного отделов", — добавили в музее.
Выставка будет работать до 10 августа.