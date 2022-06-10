https://ria.ru/20220610/murmanskayaoblast-1794529104.html

В Мурманской области построят этнографический комплекс

В Мурманской области построят этнографический комплекс - РИА Новости, 10.06.2022

В Мурманской области построят этнографический комплекс

Этнографический комплекс с жилищами саамов, ремесленной мастерской и музеем построят в поселке Тулома, сообщает региональное министерство по информационной... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:22

2022-06-10T18:22

2022-06-10T18:22

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МУРМАНСК, 10 июн — РИА Новости. Этнографический комплекс с жилищами саамов, ремесленной мастерской и музеем построят в поселке Тулома, сообщает региональное министерство по информационной политике."В Туломе планируется создание комплекса, который позволит в дальнейшем сохранять культуру коренных малочисленных народов Севера и развивать туристический потенциал на Кольском полуострове", — говорится в релизе.Уточняется, что на территории появятся арт-объекты, жилища саамов, ремесленные мастерские, музеи, фотозоны, информационные стенды и другие сооружения в национальном стиле.Постановление о финансировании из областного бюджета проекта по созданию комплекса и благоустройству прилегающей к нему территории подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис."Реализация проекта будет способствовать сохранению национальных традиций, развитию промыслов, популяризации этнокультурного наследия, а также пополнит региональный рынок сувенирной продукцией", — отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220609/muzey-1794349575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

мурманская область, россия, кольский район, новости - туризм, туризм, культура, проект, строительство