https://ria.ru/20220610/murmanskayaoblast-1794529104.html
В Мурманской области построят этнографический комплекс
В Мурманской области построят этнографический комплекс - РИА Новости, 10.06.2022
В Мурманской области построят этнографический комплекс
Этнографический комплекс с жилищами саамов, ремесленной мастерской и музеем построят в поселке Тулома, сообщает региональное министерство по информационной... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:22
2022-06-10T18:22
2022-06-10T18:22
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МУРМАНСК, 10 июн — РИА Новости. Этнографический комплекс с жилищами саамов, ремесленной мастерской и музеем построят в поселке Тулома, сообщает региональное министерство по информационной политике."В Туломе планируется создание комплекса, который позволит в дальнейшем сохранять культуру коренных малочисленных народов Севера и развивать туристический потенциал на Кольском полуострове", — говорится в релизе.Уточняется, что на территории появятся арт-объекты, жилища саамов, ремесленные мастерские, музеи, фотозоны, информационные стенды и другие сооружения в национальном стиле.Постановление о финансировании из областного бюджета проекта по созданию комплекса и благоустройству прилегающей к нему территории подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис."Реализация проекта будет способствовать сохранению национальных традиций, развитию промыслов, популяризации этнокультурного наследия, а также пополнит региональный рынок сувенирной продукцией", — отметили в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мурманская область, россия, кольский район, новости - туризм, туризм, культура, проект, строительство
В Мурманской области построят этнографический комплекс
Этнографический комплекс с жилищами коренных народов построят в Мурманской области
МУРМАНСК, 10 июн — РИА Новости. Этнографический комплекс с жилищами саамов, ремесленной мастерской и музеем построят в поселке Тулома, сообщает региональное министерство по информационной политике.
"В Туломе планируется создание комплекса, который позволит в дальнейшем сохранять культуру коренных малочисленных народов Севера и развивать туристический потенциал на Кольском полуострове", — говорится в релизе.
Уточняется, что на территории появятся арт-объекты, жилища саамов, ремесленные мастерские, музеи, фотозоны, информационные стенды и другие сооружения в национальном стиле.
Постановление о финансировании из областного бюджета проекта по созданию комплекса и благоустройству прилегающей к нему территории подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Реализация проекта будет способствовать сохранению национальных традиций, развитию промыслов, популяризации этнокультурного наследия, а также пополнит региональный рынок сувенирной продукцией", — отметили в министерстве.