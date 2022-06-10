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В Мурманской области построят этнографический комплекс - РИА Новости, 10.06.2022
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Туризм
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В Мурманской области построят этнографический комплекс
В Мурманской области построят этнографический комплекс - РИА Новости, 10.06.2022
В Мурманской области построят этнографический комплекс
Этнографический комплекс с жилищами саамов, ремесленной мастерской и музеем построят в поселке Тулома, сообщает региональное министерство по информационной... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:22
2022-06-10T18:22
туризм
мурманская область
россия
кольский район
новости - туризм
туризм
культура
проект
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МУРМАНСК, 10 июн — РИА Новости. Этнографический комплекс с жилищами саамов, ремесленной мастерской и музеем построят в поселке Тулома, сообщает региональное министерство по информационной политике."В Туломе планируется создание комплекса, который позволит в дальнейшем сохранять культуру коренных малочисленных народов Севера и развивать туристический потенциал на Кольском полуострове", — говорится в релизе.Уточняется, что на территории появятся арт-объекты, жилища саамов, ремесленные мастерские, музеи, фотозоны, информационные стенды и другие сооружения в национальном стиле.Постановление о финансировании из областного бюджета проекта по созданию комплекса и благоустройству прилегающей к нему территории подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис."Реализация проекта будет способствовать сохранению национальных традиций, развитию промыслов, популяризации этнокультурного наследия, а также пополнит региональный рынок сувенирной продукцией", — отметили в министерстве.
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мурманская область, россия, кольский район, новости - туризм, туризм, культура, проект, строительство
18:22 10.06.2022
 
В Мурманской области построят этнографический комплекс

Этнографический комплекс с жилищами коренных народов построят в Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкКольский полуостров Мурманской области Кольского района
Кольский полуостров Мурманской области Кольского района - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 10 июн — РИА Новости. Этнографический комплекс с жилищами саамов, ремесленной мастерской и музеем построят в поселке Тулома, сообщает региональное министерство по информационной политике.
"В Туломе планируется создание комплекса, который позволит в дальнейшем сохранять культуру коренных малочисленных народов Севера и развивать туристический потенциал на Кольском полуострове", — говорится в релизе.
Уточняется, что на территории появятся арт-объекты, жилища саамов, ремесленные мастерские, музеи, фотозоны, информационные стенды и другие сооружения в национальном стиле.
Постановление о финансировании из областного бюджета проекта по созданию комплекса и благоустройству прилегающей к нему территории подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Реализация проекта будет способствовать сохранению национальных традиций, развитию промыслов, популяризации этнокультурного наследия, а также пополнит региональный рынок сувенирной продукцией", — отметили в министерстве.
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