https://ria.ru/20220610/morozhenoe-1794047641.html

Безумно вкусная смесь: кто из великих обожал мороженое

Безумно вкусная смесь: кто из великих обожал мороженое - РИА Новости, 10.06.2022

Безумно вкусная смесь: кто из великих обожал мороженое

Сегодня — Всемирный день мороженого. Этот десерт украшал праздничный стол еще при дворе Петра I и Екатерины II. А первый рецепт на русском языке опубликовали в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:00

2022-06-10T08:00

2022-06-10T08:01

культура

стиль жизни

франция

рим

михаил лермонтов

николай гоголь

александр пушкин

книги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794048774_0:552:2133:1752_1920x0_80_0_0_67a6590fd50292f414dee7e42fa1270a.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня — Всемирный день мороженого. Этот десерт украшал праздничный стол еще при дворе Петра I и Екатерины II. А первый рецепт на русском языке опубликовали в конце XVIII века в "Новейшей и полной поваренной книге". Сливки и яичные белки, шоколад и лимон, смородина и клюква, малина, вишня и апельсин — вот такая безумно вкусная смесь. Неудивительно, что многие писатели обожали мороженое. О классиках-сладкоежках — в материале РИА Новости.Начнем, конечно, с Александра Пушкина. У него было два любимых десерта: мороженое и моченая морошка, которую он попросил у жены и перед самой кончиной. Ну а на светских раутах, по воспоминаниям современников, его часто видели с креманкой мороженого — как признавался поэт, это лакомство улучшало ему настроение.Михаил Лермонтов ел мороженое практически ежедневно, порой сразу несколько порций. Более того, именно в этот десерт Арбенин из "Маскарада" добавляет смертельный яд, чтобы отомстить жене за мнимую измену. По преданию, кстати, так же нередко действовала и легендарная отравительница Екатерина Медичи.Но главный гурман русской литературы — конечно, Николай Гоголь. Он знал толк в хорошей кухне, да и сам умел готовить. Распробовав мороженое во Франции, в популярном кафе "Тортони", писатель отведал в Риме знаменитое gelato — и был им покорен. В письме другу Александру Данилевскому он рассказывал: "Блюда за обедом очень хороши и свежи и обходится иное по 4 су, иное по 6. Мороженого больше не съедаю, как на 4, а иногда на 8. Зато уж мороженое такое, какое и не снилось тебе. Не ту дрянь, которую мы едали у Тортони, которое тебе так нравилось…".Иногда писатели довольно жестоко обходились со своими героями, отнимая у них мороженое. Особенно отличился в этом Лев Толстой. Юная Наташа Ростова собирается на бал и интересуется у маменьки, что будет на десерт. А строгая Мария Дмитриевна отвечает: "Мороженое, только тебе не дадут". Барышня все же решила выяснить, какое именно мороженое в меню — может быть, сливочное, тогда и расстраиваться не стоит, потому что она его не любит. В итоге оказалось "ананасное", которое Наташе тоже не нравится, — и она успокоилась.Еще один любитель холодного десерта — Александр Блок. В одной из импровизированных анкет, распространенных в светских компаниях начала прошлого века, на вопрос "любимая еда и напиток" он ответил: "мороженое и пиво". Сочетание странное, но гению все простительно.Есть в русской литературе и совсем невероятные рецепты мороженого. Игорь Северянин воспел не только ананасы в шампанском, но и мороженое из сирени:Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.Сударыни, судари, надо ль? не дорого можно без прений…Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!...Сирень — сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном кренеЗальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок…Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-Богу, похвалишь, дружок!Советские писатели брали пример с классиков, и государство о них заботилось. ГОСТ "Мороженое сливочное, мороженое пломбир, фруктово-ягодное, ароматическое" считается одним из самых жестких пищевых стандартов в мире.Разумеется, мороженое чаще всего фигурировало в детских книгах. Старик Хоттабыч у Лазаря Лагина так полюбил неведомый ему доселе десерт (и в самом деле, откуда джинну, просидевшему в кувшине три с половиной тысячи лет, знать про советское эскимо), что скупил в цирке все порции и съел 46 штук за раз. Чем это окончилось, мы помним — и волшебники могут простудиться.Ну а Незнайка Николая Носова, отправившийся в путешествие в Солнечный город, не взял с собой никакой провизии, кроме ящика с мороженым. Правда, коротышки были умнее Хоттабыча и не так налегали на холодное лакомство, так что в итоге обошлись малыми потерями — лишь перепачкались липким эскимо.Когда сегодня, в День мороженого, вы снова попробуете любимое лакомство — будьте уверены: вы в отличной компании!

https://ria.ru/20220521/tea-1789549447.html

франция

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

стиль жизни, франция, рим, михаил лермонтов, николай гоголь, александр пушкин, книги, еда, мороженое