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Безумно вкусная смесь: кто из великих обожал мороженое - РИА Новости, 10.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220610/morozhenoe-1794047641.html
Безумно вкусная смесь: кто из великих обожал мороженое
Безумно вкусная смесь: кто из великих обожал мороженое - РИА Новости, 10.06.2022
Безумно вкусная смесь: кто из великих обожал мороженое
Сегодня — Всемирный день мороженого. Этот десерт украшал праздничный стол еще при дворе Петра I и Екатерины II. А первый рецепт на русском языке опубликовали в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T08:00
2022-06-10T08:01
культура
стиль жизни
франция
рим
михаил лермонтов
николай гоголь
александр пушкин
книги
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня — Всемирный день мороженого. Этот десерт украшал праздничный стол еще при дворе Петра I и Екатерины II. А первый рецепт на русском языке опубликовали в конце XVIII века в "Новейшей и полной поваренной книге". Сливки и яичные белки, шоколад и лимон, смородина и клюква, малина, вишня и апельсин — вот такая безумно вкусная смесь. Неудивительно, что многие писатели обожали мороженое. О классиках-сладкоежках — в материале РИА Новости.Начнем, конечно, с Александра Пушкина. У него было два любимых десерта: мороженое и моченая морошка, которую он попросил у жены и перед самой кончиной. Ну а на светских раутах, по воспоминаниям современников, его часто видели с креманкой мороженого — как признавался поэт, это лакомство улучшало ему настроение.Михаил Лермонтов ел мороженое практически ежедневно, порой сразу несколько порций. Более того, именно в этот десерт Арбенин из "Маскарада" добавляет смертельный яд, чтобы отомстить жене за мнимую измену. По преданию, кстати, так же нередко действовала и легендарная отравительница Екатерина Медичи.Но главный гурман русской литературы — конечно, Николай Гоголь. Он знал толк в хорошей кухне, да и сам умел готовить. Распробовав мороженое во Франции, в популярном кафе "Тортони", писатель отведал в Риме знаменитое gelato — и был им покорен. В письме другу Александру Данилевскому он рассказывал: "Блюда за обедом очень хороши и свежи и обходится иное по 4 су, иное по 6. Мороженого больше не съедаю, как на 4, а иногда на 8. Зато уж мороженое такое, какое и не снилось тебе. Не ту дрянь, которую мы едали у Тортони, которое тебе так нравилось…".Иногда писатели довольно жестоко обходились со своими героями, отнимая у них мороженое. Особенно отличился в этом Лев Толстой. Юная Наташа Ростова собирается на бал и интересуется у маменьки, что будет на десерт. А строгая Мария Дмитриевна отвечает: "Мороженое, только тебе не дадут". Барышня все же решила выяснить, какое именно мороженое в меню — может быть, сливочное, тогда и расстраиваться не стоит, потому что она его не любит. В итоге оказалось "ананасное", которое Наташе тоже не нравится, — и она успокоилась.Еще один любитель холодного десерта — Александр Блок. В одной из импровизированных анкет, распространенных в светских компаниях начала прошлого века, на вопрос "любимая еда и напиток" он ответил: "мороженое и пиво". Сочетание странное, но гению все простительно.Есть в русской литературе и совсем невероятные рецепты мороженого. Игорь Северянин воспел не только ананасы в шампанском, но и мороженое из сирени:Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.Сударыни, судари, надо ль? не дорого можно без прений…Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!...Сирень — сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном кренеЗальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок…Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-Богу, похвалишь, дружок!Советские писатели брали пример с классиков, и государство о них заботилось. ГОСТ "Мороженое сливочное, мороженое пломбир, фруктово-ягодное, ароматическое" считается одним из самых жестких пищевых стандартов в мире.Разумеется, мороженое чаще всего фигурировало в детских книгах. Старик Хоттабыч у Лазаря Лагина так полюбил неведомый ему доселе десерт (и в самом деле, откуда джинну, просидевшему в кувшине три с половиной тысячи лет, знать про советское эскимо), что скупил в цирке все порции и съел 46 штук за раз. Чем это окончилось, мы помним — и волшебники могут простудиться.Ну а Незнайка Николая Носова, отправившийся в путешествие в Солнечный город, не взял с собой никакой провизии, кроме ящика с мороженым. Правда, коротышки были умнее Хоттабыча и не так налегали на холодное лакомство, так что в итоге обошлись малыми потерями — лишь перепачкались липким эскимо.Когда сегодня, в День мороженого, вы снова попробуете любимое лакомство — будьте уверены: вы в отличной компании!
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стиль жизни, франция, рим, михаил лермонтов, николай гоголь, александр пушкин, книги, еда, мороженое
08:00 10.06.2022 (обновлено: 08:01 10.06.2022)
 

Безумно вкусная смесь: кто из великих обожал мороженое

© РИА Новости / Борис Кавашкин / Перейти в фотобанкЭскимо для новобрачных. 1972 год
Эскимо для новобрачных. 1972 год - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Борис Кавашкин
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня — Всемирный день мороженого. Этот десерт украшал праздничный стол еще при дворе Петра I и Екатерины II. А первый рецепт на русском языке опубликовали в конце XVIII века в "Новейшей и полной поваренной книге". Сливки и яичные белки, шоколад и лимон, смородина и клюква, малина, вишня и апельсин — вот такая безумно вкусная смесь. Неудивительно, что многие писатели обожали мороженое. О классиках-сладкоежках — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Фрагмент картины "Александр Сергеевич Пушкин" работы художника Петра Кончаловского

Фрагмент картины Александр Сергеевич Пушкин работы художника Петра Кончаловского
1 из 2

Фрагмент картины "Александр Сергеевич Пушкин" работы художника Петра Кончаловского

© РИА Новости
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© РИА Новости / Игорь Гаврилов / Перейти в фотобанк

Мороженое «Морозко»

Мороженое Морозко
2 из 2

Мороженое «Морозко»

© РИА Новости / Игорь Гаврилов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Фрагмент картины "Александр Сергеевич Пушкин" работы художника Петра Кончаловского

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 2

Мороженое «Морозко»

© РИА Новости / Игорь Гаврилов
Перейти в фотобанк
Начнем, конечно, с Александра Пушкина. У него было два любимых десерта: мороженое и моченая морошка, которую он попросил у жены и перед самой кончиной. Ну а на светских раутах, по воспоминаниям современников, его часто видели с креманкой мороженого — как признавался поэт, это лакомство улучшало ему настроение.
© Фото : Pexels/solod_shaМороженое с красной смородиной
Мороженое с красной смородиной
1 из 2
Мороженое с красной смородиной
© Фото : Pexels/solod_sha
© РИА Новости

Русский поэт и писатель Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841). Выполненная в 1880 году художницей О. А. Кочетовой копия с утерянного автопортрета М. Ю. Лермонтова (1837). Репродукция

Русский поэт и писатель Михаил Юрьевич Лермонтов
2 из 2

Русский поэт и писатель Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841). Выполненная в 1880 году художницей О. А. Кочетовой копия с утерянного автопортрета М. Ю. Лермонтова (1837). Репродукция

© РИА Новости
1 из 2
Мороженое с красной смородиной
© Фото : Pexels/solod_sha
2 из 2

Русский поэт и писатель Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841). Выполненная в 1880 году художницей О. А. Кочетовой копия с утерянного автопортрета М. Ю. Лермонтова (1837). Репродукция

© РИА Новости
Михаил Лермонтов ел мороженое практически ежедневно, порой сразу несколько порций. Более того, именно в этот десерт Арбенин из "Маскарада" добавляет смертельный яд, чтобы отомстить жене за мнимую измену. По преданию, кстати, так же нередко действовала и легендарная отравительница Екатерина Медичи.
© Фото : Pexels/Jer Chung

Мороженое с сиропом

Мороженое
1 из 2

Мороженое с сиропом

© Фото : Pexels/Jer Chung
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Картина "Н. В. Гоголь" художника Федора Антоновича Моллера. Копия художника Бублика

Картина Н.В. Гоголь художника Федора Антоновича Моллера
2 из 2

Картина "Н. В. Гоголь" художника Федора Антоновича Моллера. Копия художника Бублика

© РИА Новости
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1 из 2

Мороженое с сиропом

© Фото : Pexels/Jer Chung
2 из 2

Картина "Н. В. Гоголь" художника Федора Антоновича Моллера. Копия художника Бублика

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Но главный гурман русской литературы — конечно, Николай Гоголь. Он знал толк в хорошей кухне, да и сам умел готовить. Распробовав мороженое во Франции, в популярном кафе "Тортони", писатель отведал в Риме знаменитое gelato — и был им покорен. В письме другу Александру Данилевскому он рассказывал: "Блюда за обедом очень хороши и свежи и обходится иное по 4 су, иное по 6. Мороженого больше не съедаю, как на 4, а иногда на 8. Зато уж мороженое такое, какое и не снилось тебе. Не ту дрянь, которую мы едали у Тортони, которое тебе так нравилось…".
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Репродукция картины художника Ильи Репина "Лев Николаевич Толстой и Софья Андреевна Толстая за столом"

Репродукция картины художника Ильи Репина Лев Николаевич Толстой и Софья Андреевна Толстая за столом.
1 из 2

Репродукция картины художника Ильи Репина "Лев Николаевич Толстой и Софья Андреевна Толстая за столом"

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мороженое

День мороженого в ГУМе
2 из 2

Мороженое

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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1 из 2

Репродукция картины художника Ильи Репина "Лев Николаевич Толстой и Софья Андреевна Толстая за столом"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 2

Мороженое

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Иногда писатели довольно жестоко обходились со своими героями, отнимая у них мороженое. Особенно отличился в этом Лев Толстой. Юная Наташа Ростова собирается на бал и интересуется у маменьки, что будет на десерт. А строгая Мария Дмитриевна отвечает: "Мороженое, только тебе не дадут". Барышня все же решила выяснить, какое именно мороженое в меню — может быть, сливочное, тогда и расстраиваться не стоит, потому что она его не любит. В итоге оказалось "ананасное", которое Наташе тоже не нравится, — и она успокоилась.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРусский поэт Александр Блок
Русский поэт Александр Блок - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Русский поэт Александр Блок
Еще один любитель холодного десерта — Александр Блок. В одной из импровизированных анкет, распространенных в светских компаниях начала прошлого века, на вопрос "любимая еда и напиток" он ответил: "мороженое и пиво". Сочетание странное, но гению все простительно.
© РИА Новости / Борис Кавашкин / Перейти в фотобанк Эскимо для любимой. 1973 год
 Эскимо для любимой. 1973 год - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Борис Кавашкин
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Эскимо для любимой. 1973 год
Есть в русской литературе и совсем невероятные рецепты мороженого. Игорь Северянин воспел не только ананасы в шампанском, но и мороженое из сирени:
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударыни, судари, надо ль? не дорого можно без прений…
Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!
...
Сирень — сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок…
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-Богу, похвалишь, дружок!
© РИА Новости / М. Филимонов / Перейти в фотобанкЖители города у стен Московского Кремля в Александровском саду. 1955 год
Жители города у стен Московского Кремля в Александровском саду. 1955 год
1 из 5
Жители города у стен Московского Кремля в Александровском саду. 1955 год
© РИА Новости / М. Филимонов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Отдыхающие возле палатки с мороженым в городском парке 30-летия Победы в Анапе

Отдыхающие возле палатки с мороженым в городском парке 30-летия Победы в Анапе
2 из 5

Отдыхающие возле палатки с мороженым в городском парке 30-летия Победы в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Конвейер по производству эскимо

Конвейер по производству эскимо в одном из цехов Хладокомбината № 3 в Екатеринбурге
3 из 5

Конвейер по производству эскимо

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Конвейер расфасовки сливочного мороженого в вафельные стаканчики

Конвейер расфасовки сливочного мороженого в вафельные стаканчики
4 из 5

Конвейер расфасовки сливочного мороженого в вафельные стаканчики

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанк

Линия по производству шоколадных рожков завода

Линия по производству шоколадных рожков завода ГК Талосто
5 из 5

Линия по производству шоколадных рожков завода

© РИА Новости / Сергей Венявский
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1 из 5
Жители города у стен Московского Кремля в Александровском саду. 1955 год
© РИА Новости / М. Филимонов
Перейти в фотобанк
2 из 5

Отдыхающие возле палатки с мороженым в городском парке 30-летия Победы в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 5

Конвейер по производству эскимо

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 5

Конвейер расфасовки сливочного мороженого в вафельные стаканчики

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
5 из 5

Линия по производству шоколадных рожков завода

© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
Советские писатели брали пример с классиков, и государство о них заботилось. ГОСТ "Мороженое сливочное, мороженое пломбир, фруктово-ягодное, ароматическое" считается одним из самых жестких пищевых стандартов в мире.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМосквичи с мороженым в жаркий летний день. 1991 год
Москвичи с мороженым в жаркий летний день. 1991 год - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Москвичи с мороженым в жаркий летний день. 1991 год
Разумеется, мороженое чаще всего фигурировало в детских книгах. Старик Хоттабыч у Лазаря Лагина так полюбил неведомый ему доселе десерт (и в самом деле, откуда джинну, просидевшему в кувшине три с половиной тысячи лет, знать про советское эскимо), что скупил в цирке все порции и съел 46 штук за раз. Чем это окончилось, мы помним — и волшебники могут простудиться.
© Ленфильм (1956)Кадр из фильма "Старик Хоттабыч"
Кадр из фильма Старик Хоттабыч
© Ленфильм (1956)
Кадр из фильма "Старик Хоттабыч"
Ну а Незнайка Николая Носова, отправившийся в путешествие в Солнечный город, не взял с собой никакой провизии, кроме ящика с мороженым. Правда, коротышки были умнее Хоттабыча и не так налегали на холодное лакомство, так что в итоге обошлись малыми потерями — лишь перепачкались липким эскимо.
Когда сегодня, в День мороженого, вы снова попробуете любимое лакомство — будьте уверены: вы в отличной компании!
Чайная церемония - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 08:00Культура
Все секреты чая: как заваривать, какой пить, чем улун лучше зеленого
 
КультураСтиль жизниФранцияРимМихаил ЛермонтовНиколай ГогольАлександр ПушкинКнигиЕдаМороженое
 
 
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