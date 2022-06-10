Безумно вкусная смесь: кто из великих обожал мороженое

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня — Всемирный день мороженого. Этот десерт украшал праздничный стол еще при дворе Петра I и Екатерины II. А первый рецепт на русском языке опубликовали в конце XVIII века в "Новейшей и полной поваренной книге". Сливки и яичные белки, шоколад и лимон, смородина и клюква, малина, вишня и апельсин — вот такая безумно вкусная смесь. Неудивительно, что многие писатели обожали мороженое. О классиках-сладкоежках — в материале РИА Новости.Начнем, конечно, с Александра Пушкина. У него было два любимых десерта: мороженое и моченая морошка, которую он попросил у жены и перед самой кончиной. Ну а на светских раутах, по воспоминаниям современников, его часто видели с креманкой мороженого — как признавался поэт, это лакомство улучшало ему настроение.Михаил Лермонтов ел мороженое практически ежедневно, порой сразу несколько порций. Более того, именно в этот десерт Арбенин из "Маскарада" добавляет смертельный яд, чтобы отомстить жене за мнимую измену. По преданию, кстати, так же нередко действовала и легендарная отравительница Екатерина Медичи.Но главный гурман русской литературы — конечно, Николай Гоголь. Он знал толк в хорошей кухне, да и сам умел готовить. Распробовав мороженое во Франции, в популярном кафе "Тортони", писатель отведал в Риме знаменитое gelato — и был им покорен. В письме другу Александру Данилевскому он рассказывал: "Блюда за обедом очень хороши и свежи и обходится иное по 4 су, иное по 6. Мороженого больше не съедаю, как на 4, а иногда на 8. Зато уж мороженое такое, какое и не снилось тебе. Не ту дрянь, которую мы едали у Тортони, которое тебе так нравилось…".Иногда писатели довольно жестоко обходились со своими героями, отнимая у них мороженое. Особенно отличился в этом Лев Толстой. Юная Наташа Ростова собирается на бал и интересуется у маменьки, что будет на десерт. А строгая Мария Дмитриевна отвечает: "Мороженое, только тебе не дадут". Барышня все же решила выяснить, какое именно мороженое в меню — может быть, сливочное, тогда и расстраиваться не стоит, потому что она его не любит. В итоге оказалось "ананасное", которое Наташе тоже не нравится, — и она успокоилась.Еще один любитель холодного десерта — Александр Блок. В одной из импровизированных анкет, распространенных в светских компаниях начала прошлого века, на вопрос "любимая еда и напиток" он ответил: "мороженое и пиво". Сочетание странное, но гению все простительно.Есть в русской литературе и совсем невероятные рецепты мороженого. Игорь Северянин воспел не только ананасы в шампанском, но и мороженое из сирени:Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.Сударыни, судари, надо ль? не дорого можно без прений…Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!...Сирень — сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном кренеЗальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок…Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-Богу, похвалишь, дружок!Советские писатели брали пример с классиков, и государство о них заботилось. ГОСТ "Мороженое сливочное, мороженое пломбир, фруктово-ягодное, ароматическое" считается одним из самых жестких пищевых стандартов в мире.Разумеется, мороженое чаще всего фигурировало в детских книгах. Старик Хоттабыч у Лазаря Лагина так полюбил неведомый ему доселе десерт (и в самом деле, откуда джинну, просидевшему в кувшине три с половиной тысячи лет, знать про советское эскимо), что скупил в цирке все порции и съел 46 штук за раз. Чем это окончилось, мы помним — и волшебники могут простудиться.Ну а Незнайка Николая Носова, отправившийся в путешествие в Солнечный город, не взял с собой никакой провизии, кроме ящика с мороженым. Правда, коротышки были умнее Хоттабыча и не так налегали на холодное лакомство, так что в итоге обошлись малыми потерями — лишь перепачкались липким эскимо.Когда сегодня, в День мороженого, вы снова попробуете любимое лакомство — будьте уверены: вы в отличной компании!
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня — Всемирный день мороженого. Этот десерт украшал праздничный стол еще при дворе Петра I и Екатерины II. А первый рецепт на русском языке опубликовали в конце XVIII века в "Новейшей и полной поваренной книге". Сливки и яичные белки, шоколад и лимон, смородина и клюква, малина, вишня и апельсин — вот такая безумно вкусная смесь. Неудивительно, что многие писатели обожали мороженое. О классиках-сладкоежках — в материале РИА Новости.
Начнем, конечно, с Александра Пушкина. У него было два любимых десерта: мороженое и моченая морошка, которую он попросил у жены и перед самой кончиной. Ну а на светских раутах, по воспоминаниям современников, его часто видели с креманкой мороженого — как признавался поэт, это лакомство улучшало ему настроение.
Михаил Лермонтов ел мороженое практически ежедневно, порой сразу несколько порций. Более того, именно в этот десерт Арбенин из "Маскарада" добавляет смертельный яд, чтобы отомстить жене за мнимую измену. По преданию, кстати, так же нередко действовала и легендарная отравительница Екатерина Медичи.
Но главный гурман русской литературы — конечно, Николай Гоголь. Он знал толк в хорошей кухне, да и сам умел готовить. Распробовав мороженое во Франции, в популярном кафе "Тортони", писатель отведал в Риме знаменитое gelato — и был им покорен. В письме другу Александру Данилевскому он рассказывал: "Блюда за обедом очень хороши и свежи и обходится иное по 4 су, иное по 6. Мороженого больше не съедаю, как на 4, а иногда на 8. Зато уж мороженое такое, какое и не снилось тебе. Не ту дрянь, которую мы едали у Тортони, которое тебе так нравилось…".
Иногда писатели довольно жестоко обходились со своими героями, отнимая у них мороженое. Особенно отличился в этом Лев Толстой. Юная Наташа Ростова собирается на бал и интересуется у маменьки, что будет на десерт. А строгая Мария Дмитриевна отвечает: "Мороженое, только тебе не дадут". Барышня все же решила выяснить, какое именно мороженое в меню — может быть, сливочное, тогда и расстраиваться не стоит, потому что она его не любит. В итоге оказалось "ананасное", которое Наташе тоже не нравится, — и она успокоилась.
Еще один любитель холодного десерта — Александр Блок. В одной из импровизированных анкет, распространенных в светских компаниях начала прошлого века, на вопрос "любимая еда и напиток" он ответил: "мороженое и пиво". Сочетание странное, но гению все простительно.
Советские писатели брали пример с классиков, и государство о них заботилось. ГОСТ "Мороженое сливочное, мороженое пломбир, фруктово-ягодное, ароматическое" считается одним из самых жестких пищевых стандартов в мире.
Москвичи с мороженым в жаркий летний день. 1991 год
Разумеется, мороженое чаще всего фигурировало в детских книгах. Старик Хоттабыч у Лазаря Лагина так полюбил неведомый ему доселе десерт (и в самом деле, откуда джинну, просидевшему в кувшине три с половиной тысячи лет, знать про советское эскимо), что скупил в цирке все порции и съел 46 штук за раз. Чем это окончилось, мы помним — и волшебники могут простудиться.
Ну а Незнайка Николая Носова, отправившийся в путешествие в Солнечный город, не взял с собой никакой провизии, кроме ящика с мороженым. Правда, коротышки были умнее Хоттабыча и не так налегали на холодное лакомство, так что в итоге обошлись малыми потерями — лишь перепачкались липким эскимо. Когда сегодня, в День мороженого, вы снова попробуете любимое лакомство — будьте уверены: вы в отличной компании!
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