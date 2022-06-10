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Митволь заключил сделку со следствием, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 10.06.2022
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Митволь заключил сделку со следствием, сообщил Хинштейн
Митволь заключил сделку со следствием, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 10.06.2022
Митволь заключил сделку со следствием, сообщил Хинштейн
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь пошел на досудебное соглашение по делу о хищении 900 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале глава... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:48
2022-06-10T16:15
красноярск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь пошел на досудебное соглашение по делу о хищении 900 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Он уточнил, что Митволь не только признал вину, но намерен "изобличить" причастных к совершению преступлений."При таких обстоятельствах считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием", — написал Хинштейн.Митволя задержали 8 июня в московском аэропорту Внуково, откуда он собирался улететь в Турцию. Впоследствии Центральный районный суд Красноярска арестовал его до 24 июля. Официально подробности дела пока не раскрывают, но, по данным СМИ, арест Митволя связан с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске. Речь идет более чем о 900 миллионах рублей.По статье "Мошенничество в особо крупном размере" экс-чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.
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красноярск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
15:48 10.06.2022 (обновлено: 16:15 10.06.2022)
 
Митволь заключил сделку со следствием, сообщил Хинштейн

Депутат Хинштейн: экс-замглавы Росприроднадзора Митволь заключил сделку со следствием

© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовОлег Митволь
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
Олег Митволь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь пошел на досудебное соглашение по делу о хищении 900 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Он уточнил, что Митволь не только признал вину, но намерен "изобличить" причастных к совершению преступлений.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 12:59
Биография Олега Митволя
"При таких обстоятельствах считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием", — написал Хинштейн.
Митволя задержали 8 июня в московском аэропорту Внуково, откуда он собирался улететь в Турцию. Впоследствии Центральный районный суд Красноярска арестовал его до 24 июля. Официально подробности дела пока не раскрывают, но, по данным СМИ, арест Митволя связан с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске. Речь идет более чем о 900 миллионах рублей.
По статье "Мошенничество в особо крупном размере" экс-чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 12:06
Митволя задержали во Внуково еще 8 июня, сообщил источник
 
КрасноярскФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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