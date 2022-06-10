https://ria.ru/20220610/mitvol-1794590006.html

Митволь заключил сделку со следствием, сообщил Хинштейн

Митволь заключил сделку со следствием, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 10.06.2022

Митволь заключил сделку со следствием, сообщил Хинштейн

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь пошел на досудебное соглашение по делу о хищении 900 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале глава... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:48

2022-06-10T15:48

2022-06-10T16:15

красноярск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь пошел на досудебное соглашение по делу о хищении 900 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Он уточнил, что Митволь не только признал вину, но намерен "изобличить" причастных к совершению преступлений."При таких обстоятельствах считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием", — написал Хинштейн.Митволя задержали 8 июня в московском аэропорту Внуково, откуда он собирался улететь в Турцию. Впоследствии Центральный районный суд Красноярска арестовал его до 24 июля. Официально подробности дела пока не раскрывают, но, по данным СМИ, арест Митволя связан с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске. Речь идет более чем о 900 миллионах рублей.По статье "Мошенничество в особо крупном размере" экс-чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220610/mitvol-1794523810.html

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красноярск

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

красноярск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)