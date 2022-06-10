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Помощница Митволя подтвердила сообщения о его задержании - РИА Новости, 10.06.2022
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Помощница Митволя подтвердила сообщения о его задержании
Помощница Митволя подтвердила сообщения о его задержании - РИА Новости, 10.06.2022
Помощница Митволя подтвердила сообщения о его задержании
Политик Олег Митволь задержан во "Внуково" сотрудниками ФСБ Красноярского края по делу о хищении 900 миллионов рублей, его арест будет обжалован, сообщила РИА... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:44
2022-06-10T11:58
олег митволь
происшествия
красноярск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Политик Олег Митволь задержан во "Внуково" сотрудниками ФСБ Красноярского края по делу о хищении 900 миллионов рублей, его арест будет обжалован, сообщила РИА Новости помощница политика Инга."Адвокат подтверждает, что Олег Митволь был задержан 10 июня в аэропорту "Внуково" сотрудниками ФСБ Красноярского края, когда собирался на запланированный отдых в Турцию с семьей. Проводится проверка по факту хищения 900 миллионов рублей. Митволь находится во взаимодействии с властями. Мера пресечения, установленная красноярским судом, будет обжаловаться. Сейчас Олег Львович заключен под стражу до 24 июня," - сказала собеседница.Центральный районный суд Красноярска сегодня арестовал Митволя, подозреваемого в хищении 900 миллионов рублей, на 1 месяц и 17 дней – до 24 июля, сообщалось в Telegram-канале судов Красноярского края.По уголовному делу, согласно релизу, Митволь проходит как председатель совета директоров компании "Красноярский ТИСИЗ". РИА Новости удалось дозвониться до этой организации, но там от комментариев отказались.Официально фабула пока не раскрывается, но, по данным СМИ, арест Митволя связан с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске.
https://ria.ru/20220610/pyzh-1794490022.html
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олег митволь, происшествия, красноярск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
11:44 10.06.2022 (обновлено: 11:58 10.06.2022)
 
Помощница Митволя подтвердила сообщения о его задержании

Помощница экс-замглавы Росприроднадзора Митволя подтвердила сообщения о его задержании

© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовОлег Митволь
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
Олег Митволь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Политик Олег Митволь задержан во "Внуково" сотрудниками ФСБ Красноярского края по делу о хищении 900 миллионов рублей, его арест будет обжалован, сообщила РИА Новости помощница политика Инга.
"Адвокат подтверждает, что Олег Митволь был задержан 10 июня в аэропорту "Внуково" сотрудниками ФСБ Красноярского края, когда собирался на запланированный отдых в Турцию с семьей. Проводится проверка по факту хищения 900 миллионов рублей. Митволь находится во взаимодействии с властями. Мера пресечения, установленная красноярским судом, будет обжаловаться. Сейчас Олег Львович заключен под стражу до 24 июня," - сказала собеседница.
Центральный районный суд Красноярска сегодня арестовал Митволя, подозреваемого в хищении 900 миллионов рублей, на 1 месяц и 17 дней – до 24 июля, сообщалось в Telegram-канале судов Красноярского края.
По уголовному делу, согласно релизу, Митволь проходит как председатель совета директоров компании "Красноярский ТИСИЗ". РИА Новости удалось дозвониться до этой организации, но там от комментариев отказались.
Официально фабула пока не раскрывается, но, по данным СМИ, арест Митволя связан с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске.
Андрей Пыж - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 11:29
Приговор за сбор секретных данных блогеру Пыжу вступил в силу
 
Олег МитвольПроисшествияКрасноярскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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