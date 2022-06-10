https://ria.ru/20220610/mitvol-1794496902.html

Помощница Митволя подтвердила сообщения о его задержании

Помощница Митволя подтвердила сообщения о его задержании - РИА Новости, 10.06.2022

Помощница Митволя подтвердила сообщения о его задержании

Политик Олег Митволь задержан во "Внуково" сотрудниками ФСБ Красноярского края по делу о хищении 900 миллионов рублей, его арест будет обжалован, сообщила РИА... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:44

2022-06-10T11:44

2022-06-10T11:58

олег митволь

происшествия

красноярск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Политик Олег Митволь задержан во "Внуково" сотрудниками ФСБ Красноярского края по делу о хищении 900 миллионов рублей, его арест будет обжалован, сообщила РИА Новости помощница политика Инга."Адвокат подтверждает, что Олег Митволь был задержан 10 июня в аэропорту "Внуково" сотрудниками ФСБ Красноярского края, когда собирался на запланированный отдых в Турцию с семьей. Проводится проверка по факту хищения 900 миллионов рублей. Митволь находится во взаимодействии с властями. Мера пресечения, установленная красноярским судом, будет обжаловаться. Сейчас Олег Львович заключен под стражу до 24 июня," - сказала собеседница.Центральный районный суд Красноярска сегодня арестовал Митволя, подозреваемого в хищении 900 миллионов рублей, на 1 месяц и 17 дней – до 24 июля, сообщалось в Telegram-канале судов Красноярского края.По уголовному делу, согласно релизу, Митволь проходит как председатель совета директоров компании "Красноярский ТИСИЗ". РИА Новости удалось дозвониться до этой организации, но там от комментариев отказались.Официально фабула пока не раскрывается, но, по данным СМИ, арест Митволя связан с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске.

https://ria.ru/20220610/pyzh-1794490022.html

красноярск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег митволь, происшествия, красноярск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)