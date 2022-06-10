https://ria.ru/20220610/meduchrezhdeniya-1794490827.html

Тюменская область направит 400 миллионов рублей на ремонт медучреждений

Тюменская область направит 400 миллионов рублей на ремонт медучреждений - РИА Новости, 10.06.2022

Тюменская область направит 400 миллионов рублей на ремонт медучреждений

Почти 400 млн рублей из бюджета Тюменской области будет направлено на закупку оборудования для четырех больниц и двух поликлиник, капитальный ремонт трех... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:31

2022-06-10T11:31

2022-06-10T11:31

тюменская область

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александр моор

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ТЮМЕНЬ, 10 июн – РИА Новости. Почти 400 млн рублей из бюджета Тюменской области будет направлено на закупку оборудования для четырех больниц и двух поликлиник, капитальный ремонт трех медучреждений и подготовку земельных участков под будущие амбулатории и ФАПы, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Проект по модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области реализуется с 2021 года. Чтобы сделать медицинскую помощь более доступной и комфортной для населения, в 2021 году из областного и федерального бюджета было направлено более 981 млн рублей."Подписал распоряжение о выделении почти 400 миллионов рублей на капитальный ремонт ряда медицинских учреждений и приобретение нового оборудования... Мы не меняем своих планов и продолжаем реализацию масштабного регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения", – отметил в посте Александр Моор.Глава региона сообщил, что оборудование закупят в капитально отремонтированные областные больницы №4 в Ишиме, №13 в Исетском, №14 в Казанском и №15 в Нижней Тавде и в строящуюся поликлинику села Каскара. Для городской поликлиники №4 в Тюмени будут приобретут флюорограф, маммограф, рентген, аппарат УЗИ. Средства также пойдут на подготовку земельных участков под установку 9 модульных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в селах Исетского, Тюменского, Тобольского, Ишимского и Абатского районов, а также частичный капремонт областной клинической больницы №1, родильного дома №3, городской поликлиники №13 в Тюмени.

https://ria.ru/20220531/stroitelstvo-1791915155.html

https://ria.ru/20220526/gazifikatsiya-1790954995.html

тюмень

тюменская область

ишим

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, александр моор, тюмень, тюменская область, ишим, россия