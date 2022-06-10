Тюменская область направит 400 миллионов рублей на ремонт медучреждений
Тюменская область выделила почти 400 миллионов рублей на ремонт трех медучреждений
Врачи. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 10 июн – РИА Новости. Почти 400 млн рублей из бюджета Тюменской области будет направлено на закупку оборудования для четырех больниц и двух поликлиник, капитальный ремонт трех медучреждений и подготовку земельных участков под будущие амбулатории и ФАПы, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Проект по модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области реализуется с 2021 года. Чтобы сделать медицинскую помощь более доступной и комфортной для населения, в 2021 году из областного и федерального бюджета было направлено более 981 млн рублей.
"Подписал распоряжение о выделении почти 400 миллионов рублей на капитальный ремонт ряда медицинских учреждений и приобретение нового оборудования... Мы не меняем своих планов и продолжаем реализацию масштабного регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения", – отметил в посте Александр Моор.
Глава региона сообщил, что оборудование закупят в капитально отремонтированные областные больницы №4 в Ишиме, №13 в Исетском, №14 в Казанском и №15 в Нижней Тавде и в строящуюся поликлинику села Каскара. Для городской поликлиники №4 в Тюмени будут приобретут флюорограф, маммограф, рентген, аппарат УЗИ. Средства также пойдут на подготовку земельных участков под установку 9 модульных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в селах Исетского, Тюменского, Тобольского, Ишимского и Абатского районов, а также частичный капремонт областной клинической больницы №1, родильного дома №3, городской поликлиники №13 в Тюмени.