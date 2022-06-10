https://ria.ru/20220610/meditsina-1794514651.html

В Госдуму внесут законопроект о введении понятия "традиционная медицина"

В Госдуму внесут законопроект о введении понятия "традиционная медицина" - РИА Новости, 10.06.2022

В Госдуму внесут законопроект о введении понятия "традиционная медицина"

Законопроект о введении в закон понятия "традиционная медицина" уже оформлен, он будет доработан и внесен в Госдуму в ближайшее время, заявил РИА Новости автор... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:31

2022-06-10T12:31

2022-06-10T12:55

госдума рф

политика

федот тумусов

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Законопроект о введении в закон понятия "традиционная медицина" уже оформлен, он будет доработан и внесен в Госдуму в ближайшее время, заявил РИА Новости автор инициативы, депутат ГД Федот Тумусов.Как уточнил политик изменения вносятся в статью 50 закона об "Охране здоровья граждан РФ", содержащей определение "народная медицина"."Законопроект в написанном виде готов... Предлагаю разделить понятия народная медицина и традиционная медицина", - рассказал он.Политик настаивает на том, чтобы понятие традиционной медицины было оформлено законодательно, поскольку далее практики традиционной медицины можно будет применять "в клинических рекомендациях, при лечении больных, при профилактики, реабилитации". Однако Тумусов подчеркнул, что это следующий этап, сначала важно ввести понятие "традиционная медицина" в российское законодательство."Мы договорились, чтобы в течение двух недель все высказали свои замечания и предложения. Самое главное, чтобы Минздрав высказал свои предложения. Через две недели мы соберемся, если мы найдем консенсус, понимание, тогда я буду вносить законопроект на рассмотрение Госдумы", - резюмировал он.

https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747948665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, политика, федот тумусов, здоровье - общество