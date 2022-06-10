Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР с 17 апреля из-за обстрелов погибли 37 мирных жителей - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/lnr-1794456300.html
В ЛНР с 17 апреля из-за обстрелов погибли 37 мирных жителей
В ЛНР с 17 апреля из-за обстрелов погибли 37 мирных жителей - РИА Новости, 10.06.2022
В ЛНР с 17 апреля из-за обстрелов погибли 37 мирных жителей
В Луганской Народной Республике с 17 февраля из-за действий украинских войск погибли 37 мирных жителей, включая одного ребенка, еще 138 получили ранения, в том... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T08:33
2022-06-10T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. В Луганской Народной Республике с 17 февраля из-за действий украинских войск погибли 37 мирных жителей, включая одного ребенка, еще 138 получили ранения, в том числе 17 детей, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за ... период (с 17.02.2022 по 10.06.2022) стали 175 мирных жителей из которых 37 погибли и 138 человек получили ранения. Один ребенок погиб и 17 детей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также сообщается, что в результате обстрелов было разрушено и повреждено 1321 домостроение в 30 населенных пунктах. Повреждено 129 объектов гражданской инфраструктуры
https://ria.ru/20220609/kadyrov-1794388577.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лнр, украина, ситуация в днр и лнр
08:33 10.06.2022 (обновлено: 08:38 10.06.2022)
 
В ЛНР с 17 апреля из-за обстрелов погибли 37 мирных жителей

В ЛНР с 17 апреля из-за обстрелов погибли 37 мирных жителей, 138 ранены

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. В Луганской Народной Республике с 17 февраля из-за действий украинских войск погибли 37 мирных жителей, включая одного ребенка, еще 138 получили ранения, в том числе 17 детей, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за ... период (с 17.02.2022 по 10.06.2022) стали 175 мирных жителей из которых 37 погибли и 138 человек получили ранения. Один ребенок погиб и 17 детей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Камышеваха после зачистки бойцами спецполка А. Кадырова
9 июня, 19:26Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР
Также сообщается, что в результате обстрелов было разрушено и повреждено 1321 домостроение в 30 населенных пунктах. Повреждено 129 объектов гражданской инфраструктуры
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛНРУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала