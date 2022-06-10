https://ria.ru/20220610/lnr-1794456300.html
В ЛНР с 17 апреля из-за обстрелов погибли 37 мирных жителей
В ЛНР с 17 апреля из-за обстрелов погибли 37 мирных жителей - РИА Новости, 10.06.2022
В ЛНР с 17 апреля из-за обстрелов погибли 37 мирных жителей
В Луганской Народной Республике с 17 февраля из-за действий украинских войск погибли 37 мирных жителей, включая одного ребенка, еще 138 получили ранения, в том... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T08:33
2022-06-10T08:33
2022-06-10T08:38
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ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. В Луганской Народной Республике с 17 февраля из-за действий украинских войск погибли 37 мирных жителей, включая одного ребенка, еще 138 получили ранения, в том числе 17 детей, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за ... период (с 17.02.2022 по 10.06.2022) стали 175 мирных жителей из которых 37 погибли и 138 человек получили ранения. Один ребенок погиб и 17 детей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также сообщается, что в результате обстрелов было разрушено и повреждено 1321 домостроение в 30 населенных пунктах. Повреждено 129 объектов гражданской инфраструктуры
https://ria.ru/20220609/kadyrov-1794388577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, украина, ситуация в днр и лнр
08:33 10.06.2022 (обновлено: 08:38 10.06.2022)
В ЛНР с 17 апреля из-за обстрелов погибли 37 мирных жителей
В ЛНР с 17 апреля из-за обстрелов погибли 37 мирных жителей, 138 ранены