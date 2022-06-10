https://ria.ru/20220610/lgoty-1794672352.html

Руденя предложил льготы для предприятий транспортного машиностроения

Руденя предложил льготы для предприятий транспортного машиностроения - РИА Новости, 10.06.2022

Руденя предложил льготы для предприятий транспортного машиностроения

С предложением ввести на период импортозамещения пониженную ставку налога на добавленную стоимость для крупных предприятий транспортного машиностроения, которые РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:36

2022-06-10T19:36

2022-06-10T19:36

тверская область

тверь

тверской вагоностроительный завод

экономика

игорь руденя

тверская область

льготы

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ТВЕРЬ, 10 июн — РИА Новости. С предложением ввести на период импортозамещения пониженную ставку налога на добавленную стоимость для крупных предприятий транспортного машиностроения, которые закупают сырьё и комплектующие у малого и среднего бизнеса выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Он принял участие в совещании по транспортному машиностроению в Твери.По словам Рудени, в условиях внешнего санкционного давления на страну главной задачей отрасли является полное замещение импортных комплектующих.Сегодня расположенный в Твери Тверской вагоностроительный завод является одним из лидеров железнодорожного машиностроения. Предприятие выпускает электропоезда нового поколения, современные вагоны, вагоны метро.

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тверь

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, тверской вагоностроительный завод, экономика, игорь руденя, тверская область, льготы