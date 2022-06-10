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Руденя предложил льготы для предприятий транспортного машиностроения - РИА Новости, 10.06.2022
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Тверская область
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Руденя предложил льготы для предприятий транспортного машиностроения
Руденя предложил льготы для предприятий транспортного машиностроения - РИА Новости, 10.06.2022
Руденя предложил льготы для предприятий транспортного машиностроения
С предложением ввести на период импортозамещения пониженную ставку налога на добавленную стоимость для крупных предприятий транспортного машиностроения, которые РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:36
2022-06-10T19:36
тверская область
тверь
тверской вагоностроительный завод
экономика
игорь руденя
тверская область
льготы
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ТВЕРЬ, 10 июн — РИА Новости. С предложением ввести на период импортозамещения пониженную ставку налога на добавленную стоимость для крупных предприятий транспортного машиностроения, которые закупают сырьё и комплектующие у малого и среднего бизнеса выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Он принял участие в совещании по транспортному машиностроению в Твери.По словам Рудени, в условиях внешнего санкционного давления на страну главной задачей отрасли является полное замещение импортных комплектующих.Сегодня расположенный в Твери Тверской вагоностроительный завод является одним из лидеров железнодорожного машиностроения. Предприятие выпускает электропоезда нового поколения, современные вагоны, вагоны метро.
https://ria.ru/20220526/biznes-1790924261.html
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тверь, тверской вагоностроительный завод, экономика, игорь руденя, тверская область, льготы
19:36 10.06.2022
 

Руденя предложил льготы для предприятий транспортного машиностроения

© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкВ механообрабатывающем цехе машиностроительного завода
В механообрабатывающем цехе машиностроительного завода - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Русанов
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В механообрабатывающем цехе машиностроительного завода . Архивное фото
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ТВЕРЬ, 10 июн — РИА Новости. С предложением ввести на период импортозамещения пониженную ставку налога на добавленную стоимость для крупных предприятий транспортного машиностроения, которые закупают сырьё и комплектующие у малого и среднего бизнеса выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Он принял участие в совещании по транспортному машиностроению в Твери.
По словам Рудени, в условиях внешнего санкционного давления на страну главной задачей отрасли является полное замещение импортных комплектующих.
"В течение ближайших двух лет планируется выйти на 95-процентное замещение всех компонентов при строительстве наших вагонов, не потеряв уже наработанный уровень автоматизации и технологии", – отметил губернатор.
Сегодня расположенный в Твери Тверской вагоностроительный завод является одним из лидеров железнодорожного машиностроения. Предприятие выпускает электропоезда нового поколения, современные вагоны, вагоны метро.
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Тверская областьТверьТверской вагоностроительный заводЭкономикаИгорь РуденяТверская областьЛьготы
 
 
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