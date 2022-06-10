Руденя предложил льготы для предприятий транспортного машиностроения
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкВ механообрабатывающем цехе машиностроительного завода
В механообрабатывающем цехе машиностроительного завода . Архивное фото
ТВЕРЬ, 10 июн — РИА Новости. С предложением ввести на период импортозамещения пониженную ставку налога на добавленную стоимость для крупных предприятий транспортного машиностроения, которые закупают сырьё и комплектующие у малого и среднего бизнеса выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Он принял участие в совещании по транспортному машиностроению в Твери.
По словам Рудени, в условиях внешнего санкционного давления на страну главной задачей отрасли является полное замещение импортных комплектующих.
"В течение ближайших двух лет планируется выйти на 95-процентное замещение всех компонентов при строительстве наших вагонов, не потеряв уже наработанный уровень автоматизации и технологии", – отметил губернатор.
Сегодня расположенный в Твери Тверской вагоностроительный завод является одним из лидеров железнодорожного машиностроения. Предприятие выпускает электропоезда нового поколения, современные вагоны, вагоны метро.