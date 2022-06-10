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Польша начала активно осваивать украинскую территорию, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2022
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Польша начала активно осваивать украинскую территорию, заявил Лавров
Польша начала активно осваивать украинскую территорию, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2022
Польша начала активно осваивать украинскую территорию, заявил Лавров
Польша активно занимается освоением украинских земель, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:59
2022-06-10T15:02
польша
в мире
россия
сергей лавров
украина
сергей нарышкин
николай патрушев
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ЕРЕВАН, 10 июн — РИА Новости. Польша активно занимается освоением украинских земель, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.В конце апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, подчеркнул он. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна.В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обратил внимание на заявление польского президента Анджея Дуды о том, что вскоре украино-польская граница перестанет существовать. По его мнению, это означает переход Варшавы к захвату западных украинских территорий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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"Польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию" – Лавров
Польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию – Лавров
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польша, в мире, россия, сергей лавров, украина, сергей нарышкин, николай патрушев, анджей дуда, вооруженные силы рф
12:59 10.06.2022 (обновлено: 15:02 10.06.2022)
 
Польша начала активно осваивать украинскую территорию, заявил Лавров

Министр иностранных дел Лавров: Польша активно осваивает территорию Украины

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ЕРЕВАН, 10 июн — РИА Новости. Польша активно занимается освоением украинских земель, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.

"Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию", — сказал он журналистам.

В конце апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, подчеркнул он. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна.
В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обратил внимание на заявление польского президента Анджея Дуды о том, что вскоре украино-польская граница перестанет существовать. По его мнению, это означает переход Варшавы к захвату западных украинских территорий.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ПольшаВ миреРоссияСергей ЛавровУкраинаСергей НарышкинНиколай ПатрушевАнджей ДудаВооруженные силы РФ
 
 
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