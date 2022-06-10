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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,8 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,8 рубля - РИА Новости, 10.06.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,8 рубля
Рубль ощутимо вырос в пятницу и в целом за неделю на фоне сохранения высокого профицита торгового баланса РФ: доллар упал до 56,8 рубля, евро - до 60,1 рубля,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:37
2022-06-10T19:37
2022-06-10T19:37
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рубль ощутимо вырос в пятницу и в целом за неделю на фоне сохранения высокого профицита торгового баланса РФ: доллар упал до 56,8 рубля, евро - до 60,1 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,55 рубля, до 56,8 рубля, евро - на 3,2 рубля, до 60,1 рубля.За рабочую неделю доллар подешевел на 4,15 рубля, евро – на 4,65 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,8 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу упал до 56,8 рубля, евро — до 60,1