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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,8 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,8 рубля - РИА Новости, 10.06.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,8 рубля

Рубль ощутимо вырос в пятницу и в целом за неделю на фоне сохранения высокого профицита торгового баланса РФ: доллар упал до 56,8 рубля, евро - до 60,1 рубля,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:37

2022-06-10T19:37

2022-06-10T19:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рубль ощутимо вырос в пятницу и в целом за неделю на фоне сохранения высокого профицита торгового баланса РФ: доллар упал до 56,8 рубля, евро - до 60,1 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,55 рубля, до 56,8 рубля, евро - на 3,2 рубля, до 60,1 рубля.За рабочую неделю доллар подешевел на 4,15 рубля, евро – на 4,65 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, московская биржа, россия, валюта, динамика курсов валют, евро, доллар, рубль, курс рубля, курс доллара