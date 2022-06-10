https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794497806.html

В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 222 случаев COVID-19, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:47

2022-06-10T11:47

2022-06-10T11:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 222 случаев COVID-19, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 222, госпитализировано - 135 человек, выздоровело - 276 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 226 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 773 103 случая коронавируса, выздоровели 2 582 431 человек, умерли 43 867 человек.В целом по России, по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за сутки выявлено более 3,6 тысячи новых случаев COVID-19, госпитализированы более 1,4 тысячи человек, умерли 70.

https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794447431.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва