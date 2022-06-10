https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794497806.html
В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 222 случаев COVID-19, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:47
2022-06-10T11:47
2022-06-10T11:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 222 случаев COVID-19, умерли 14 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 222, госпитализировано - 135 человек, выздоровело - 276 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 226 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 773 103 случая коронавируса, выздоровели 2 582 431 человек, умерли 43 867 человек.В целом по России, по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за сутки выявлено более 3,6 тысячи новых случаев COVID-19, госпитализированы более 1,4 тысячи человек, умерли 70.
https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794447431.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
11:47 10.06.2022 (обновлено: 11:54 10.06.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с COVID-19
В Москве выявили 222 новых случая заражения коронавирусом