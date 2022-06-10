https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794492224.html

В России за сутки госпитализировали 1419 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1419 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2022

В России за сутки госпитализировали 1419 заболевших COVID-19

Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 3,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:33

2022-06-10T11:33

2022-06-10T11:33

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 3,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 10 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 419 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,5%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 33 регионах, снижение - в 43 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах страны.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4 332 человека, или на 0,8% больше в сравнении с 9 июня. "Выявлено 3 678 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 70 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии