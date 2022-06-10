В России за сутки госпитализировали 1419 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 3678 новых случаев COVID-19, выздоровели 4332, умерли 70 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 1,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 3,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 10 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 419 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,5%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 33 регионах, снижение - в 43 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах страны.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4 332 человека, или на 0,8% больше в сравнении с 9 июня. "Выявлено 3 678 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 70 человек", - говорится в сообщении.
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