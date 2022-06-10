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ВОЗ рекомендовала дальнейшее расследование теории об утечке SARS-CoV-2 - РИА Новости, 10.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794447431.html
ВОЗ рекомендовала дальнейшее расследование теории об утечке SARS-CoV-2
ВОЗ рекомендовала дальнейшее расследование теории об утечке SARS-CoV-2 - РИА Новости, 10.06.2022
ВОЗ рекомендовала дальнейшее расследование теории об утечке SARS-CoV-2
Сформированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) заявила, что теория о лабораторном... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T05:41
2022-06-10T05:41
распространение коронавируса
в мире
тедрос адханом гебрейесус
китай
воз
ухань
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сформированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) заявила, что теория о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 нуждается в дальнейших исследованиях.В 2021 году гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил об учреждении Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), в состав которой вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, Китая, Индии и других.Как отмечается в докладе, имеющиеся эпидемиологические данные и данные секвенирования позволяют предположить, что предковые штаммы SARS-CoV-2 имеют зоонозное происхождение, а его ближайшими генетически родственными вирусами являются бета-коронавирусы, выявленные у летучих мышей-подковоносов в Китае в 2013 году и Лаосе в 2020 году. Однако ни родоначальник вируса, ни естественные/промежуточные хозяева, ни случаи перехода вируса на человека до сих пор не выявлены.Хотя предварительное расследование подтвердило, что рынок морепродуктов в китайском Ухане сыграл важную роль в распространении пандемии, источник SARS-CoV-2 и механизм его появления на рынке все еще неясны, пишут эксперты."SAGO отмечает, что новых данных для оценки лабораторной утечки в качестве пути передачи SARS-CoV-2 в человеческую популяцию не появилось и рекомендует провести дальнейшее расследование этого и всех других возможных вариантов", - говорится в документе.Газета Washington Post сообщает, что члены группы из Бразилии, Китая и России выступили против призывов к дальнейшему расследованию теории "лабораторной утечки".Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
https://ria.ru/20220609/koronavirus-1794362388.html
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в мире, тедрос адханом гебрейесус, китай, воз, ухань, коронавирус covid-19
05:41 10.06.2022
 
ВОЗ рекомендовала дальнейшее расследование теории об утечке SARS-CoV-2

Экспертная группа ВОЗ рекомендовала дальнейшее расследование теории об утечке SARS-CoV-2

© Фото : The Chinese disease prevention authorityИзображение коронавируса, полученное с помощью электронного микроскопа
Изображение коронавируса, полученное с помощью электронного микроскопа - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : The Chinese disease prevention authority
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сформированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) заявила, что теория о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 нуждается в дальнейших исследованиях.
В 2021 году гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил об учреждении Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), в состав которой вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, Китая, Индии и других.
Как отмечается в докладе, имеющиеся эпидемиологические данные и данные секвенирования позволяют предположить, что предковые штаммы SARS-CoV-2 имеют зоонозное происхождение, а его ближайшими генетически родственными вирусами являются бета-коронавирусы, выявленные у летучих мышей-подковоносов в Китае в 2013 году и Лаосе в 2020 году. Однако ни родоначальник вируса, ни естественные/промежуточные хозяева, ни случаи перехода вируса на человека до сих пор не выявлены.
Хотя предварительное расследование подтвердило, что рынок морепродуктов в китайском Ухане сыграл важную роль в распространении пандемии, источник SARS-CoV-2 и механизм его появления на рынке все еще неясны, пишут эксперты.
"SAGO отмечает, что новых данных для оценки лабораторной утечки в качестве пути передачи SARS-CoV-2 в человеческую популяцию не появилось и рекомендует провести дальнейшее расследование этого и всех других возможных вариантов", - говорится в документе.
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Газета Washington Post сообщает, что члены группы из Бразилии, Китая и России выступили против призывов к дальнейшему расследованию теории "лабораторной утечки".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
 
Распространение коронавирусаВ миреТедрос Адханом ГебрейесусКитайВОЗУханьКоронавирус COVID-19
 
 
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