https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794447431.html

ВОЗ рекомендовала дальнейшее расследование теории об утечке SARS-CoV-2

ВОЗ рекомендовала дальнейшее расследование теории об утечке SARS-CoV-2 - РИА Новости, 10.06.2022

ВОЗ рекомендовала дальнейшее расследование теории об утечке SARS-CoV-2

Сформированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) заявила, что теория о лабораторном... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T05:41

2022-06-10T05:41

2022-06-10T05:41

распространение коронавируса

в мире

тедрос адханом гебрейесус

китай

воз

ухань

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сформированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) заявила, что теория о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 нуждается в дальнейших исследованиях.В 2021 году гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил об учреждении Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), в состав которой вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, Китая, Индии и других.Как отмечается в докладе, имеющиеся эпидемиологические данные и данные секвенирования позволяют предположить, что предковые штаммы SARS-CoV-2 имеют зоонозное происхождение, а его ближайшими генетически родственными вирусами являются бета-коронавирусы, выявленные у летучих мышей-подковоносов в Китае в 2013 году и Лаосе в 2020 году. Однако ни родоначальник вируса, ни естественные/промежуточные хозяева, ни случаи перехода вируса на человека до сих пор не выявлены.Хотя предварительное расследование подтвердило, что рынок морепродуктов в китайском Ухане сыграл важную роль в распространении пандемии, источник SARS-CoV-2 и механизм его появления на рынке все еще неясны, пишут эксперты."SAGO отмечает, что новых данных для оценки лабораторной утечки в качестве пути передачи SARS-CoV-2 в человеческую популяцию не появилось и рекомендует провести дальнейшее расследование этого и всех других возможных вариантов", - говорится в документе.Газета Washington Post сообщает, что члены группы из Бразилии, Китая и России выступили против призывов к дальнейшему расследованию теории "лабораторной утечки".Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20220609/koronavirus-1794362388.html

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в мире, тедрос адханом гебрейесус, китай, воз, ухань, коронавирус covid-19