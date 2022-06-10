https://ria.ru/20220610/kompensatsiya-1794702553.html
СМИ: американка через суд пытается добиться выплаты за половое заболевание
СМИ: американка через суд пытается добиться выплаты за половое заболевание - РИА Новости, 10.06.2022
СМИ: американка через суд пытается добиться выплаты за половое заболевание
Жительница США через суд пытается добиться выплаты страховой компенсации в размере более 5 миллионов долларов за полученное половым путем заболевание, сообщает... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T23:31
2022-06-10T23:31
2022-06-10T23:31
миссури
hyundai genesis
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Жительница США через суд пытается добиться выплаты страховой компенсации в размере более 5 миллионов долларов за полученное половым путем заболевание, сообщает в пятницу CBS.Дело началось с того, что жительница штата Миссури заявила, что заразилась вирусом Папилломы человека во время половой связи с владельцем автомобиля Hyundai Genesis в 2017 году. Половой акт, по ее словам, произошел в его транспортном средстве, застрахованном компанией Geico.Пострадавшая сначала обратилась в страховую компанию с предупреждением о подаче иска, запросив один миллион долларов компенсации. Получив отказ страховщика, женщина обратилась в местный суд. Арбитражный судья по делу постановил, что владелец автомобиля по неосторожности заразил женщину и присудил ей компенсацию в размере 5,2 миллиона долларов. Плательщиком компенсации арбитр назначил страховую компанию.Geico попыталась оспорить решение, но суд штата постановил, что компания не имеет на то юридических оснований. Теперь дело перейдет в Федеральный суд, пишет издание."Вопрос о том, существует ли компенсация для таких случаев будет определен (Федеральным судом - ред.)", - цитирует телеканал заявление компании.
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миссури, hyundai genesis, в мире, сша
СМИ: американка через суд пытается добиться выплаты за половое заболевание
CBS: американка добивается от страховой компании выплаты в пять миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Жительница США через суд пытается добиться выплаты страховой компенсации в размере более 5 миллионов долларов за полученное половым путем заболевание, сообщает в пятницу CBS.
Дело началось с того, что жительница штата Миссури
заявила, что заразилась вирусом Папилломы человека во время половой связи с владельцем автомобиля Hyundai
Genesis в 2017 году. Половой акт, по ее словам, произошел в его транспортном средстве, застрахованном компанией Geico.
Пострадавшая сначала обратилась в страховую компанию с предупреждением о подаче иска, запросив один миллион долларов компенсации. Получив отказ страховщика, женщина обратилась в местный суд. Арбитражный судья по делу постановил, что владелец автомобиля по неосторожности заразил женщину и присудил ей компенсацию в размере 5,2 миллиона долларов. Плательщиком компенсации арбитр назначил страховую компанию.
Geico попыталась оспорить решение, но суд штата постановил, что компания не имеет на то юридических оснований. Теперь дело перейдет в Федеральный суд, пишет издание.
"Вопрос о том, существует ли компенсация для таких случаев будет определен (Федеральным судом - ред.)", - цитирует телеканал заявление компании.