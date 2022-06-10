https://ria.ru/20220610/kolledzhi-1794561228.html
Тверские коллежи будут готовить специалистов под запросы предприятий
Тверские коллежи будут готовить специалистов под запросы предприятий - РИА Новости, 10.06.2022
Тверские коллежи будут готовить специалистов под запросы предприятий
В тверских колледжах будет вестись подготовка кадров под запросы предприятий, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:40
2022-06-10T14:40
2022-06-10T14:40
тверская область
тверская область
игорь руденя
общество
образование
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ТВЕРЬ, 10 июн - РИА Новости. В тверских колледжах будет вестись подготовка кадров под запросы предприятий, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.По его словам, для повышения качества образования в Тверской области ведется обновление материально-технической базы колледжей, создание в них мастерских, оснащенных самым современным оборудованием и программным обеспечением для обучения практическим навыкам.В пресс-службе регионального правительства уточнили, что с 2019 по 2021 годы в колледжах Тверской области созданы 23 мастерские. В этом году планируется ввести 14 мастерских в семи колледжах региона, в 2023 году – еще 15 мастерских на базе шести колледжей.
https://ria.ru/20220128/programma-1769951997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, общество, образование
ТВЕРЬ, 10 июн - РИА Новости. В тверских колледжах будет вестись подготовка кадров под запросы предприятий, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Наши учебные заведения будут готовить специалистов разного профиля с учетом потребностей экономики. В первую очередь, это рабочие кадры. Мы поощряем практико-ориентированность обучения за счет активного вовлечения бизнеса в реализацию образовательных программ", - сказал Руденя
в телеэфире.
По его словам, для повышения качества образования в Тверской области ведется обновление материально-технической базы колледжей, создание в них мастерских, оснащенных самым современным оборудованием и программным обеспечением для обучения практическим навыкам.
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что с 2019 по 2021 годы в колледжах Тверской области созданы 23 мастерские. В этом году планируется ввести 14 мастерских в семи колледжах региона, в 2023 году – еще 15 мастерских на базе шести колледжей.