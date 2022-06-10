https://ria.ru/20220610/kolledzhi-1794561228.html

Тверские коллежи будут готовить специалистов под запросы предприятий

Тверские коллежи будут готовить специалистов под запросы предприятий - РИА Новости, 10.06.2022

Тверские коллежи будут готовить специалистов под запросы предприятий

В тверских колледжах будет вестись подготовка кадров под запросы предприятий, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:40

2022-06-10T14:40

2022-06-10T14:40

тверская область

тверская область

игорь руденя

общество

образование

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ТВЕРЬ, 10 июн - РИА Новости. В тверских колледжах будет вестись подготовка кадров под запросы предприятий, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.По его словам, для повышения качества образования в Тверской области ведется обновление материально-технической базы колледжей, создание в них мастерских, оснащенных самым современным оборудованием и программным обеспечением для обучения практическим навыкам.В пресс-службе регионального правительства уточнили, что с 2019 по 2021 годы в колледжах Тверской области созданы 23 мастерские. В этом году планируется ввести 14 мастерских в семи колледжах региона, в 2023 году – еще 15 мастерских на базе шести колледжей.

https://ria.ru/20220128/programma-1769951997.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, общество, образование