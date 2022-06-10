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В аэропорту Хельсинки ожидают самый большой наплыв пассажиров в истории
В аэропорту Хельсинки ожидают самый большой наплыв пассажиров в истории - РИА Новости, 10.06.2022
В аэропорту Хельсинки ожидают самый большой наплыв пассажиров в истории
Невиданный наплыв пассажиров ожидается в пятницу в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает компания Finavia, управляющая воздушными воротами. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:02
2022-06-10T17:02
2022-06-10T17:53
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июн — РИА Новости. Невиданный наплыв пассажиров ожидается в пятницу в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает компания Finavia, управляющая воздушными воротами."Аэропорт Хельсинки будет исключительно загружен в пятницу 10 июня с 14 до 18 часов. В дневные часы будет зафиксировано самое большое количество пассажиров за всю историю аэропорта, оно даже превысит пиковые часы 2019 года", — говорится в сообщении.В частности, воздушная гавань просит пассажиров с багажом выделить достаточно времени для регистрации."Пункт досмотра также очень загружен, поэтому вам следует запастись дополнительным временем, даже если вы путешествуете без багажа", — сообщает Finavia.Возможный невиданный наплыв пассажиров финские СМИ связывают со снятием коронавирусных ограничений и периодом отпусков. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отмечала в пресс-релизе, что причина кроется в нехватке рабочей силы, уволенной в период пандемии коронавируса и стремительно растущего спроса на авиапутешествия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, хельсинки, международная ассоциация воздушного транспорта, туристы, аэропорты, финляндия
17:02 10.06.2022 (обновлено: 17:53 10.06.2022)
В аэропорту Хельсинки ожидают самый большой наплыв пассажиров в истории
В аэропорту Хельсинки в пятницу ожидают самый большой наплыв пассажиров в истории
ХЕЛЬСИНКИ, 10 июн — РИА Новости. Невиданный наплыв пассажиров ожидается в пятницу в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает компания Finavia, управляющая воздушными воротами.
"Аэропорт Хельсинки будет исключительно загружен в пятницу 10 июня с 14 до 18 часов. В дневные часы будет зафиксировано самое большое количество пассажиров за всю историю аэропорта, оно даже превысит пиковые часы 2019 года", — говорится в сообщении.
В частности, воздушная гавань просит пассажиров с багажом выделить достаточно времени для регистрации.
"Пункт досмотра также очень загружен, поэтому вам следует запастись дополнительным временем, даже если вы путешествуете без багажа", — сообщает Finavia.
Возможный невиданный наплыв пассажиров финские СМИ связывают со снятием коронавирусных ограничений и периодом отпусков. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отмечала в пресс-релизе, что причина кроется в нехватке рабочей силы, уволенной в период пандемии коронавируса и стремительно растущего спроса на авиапутешествия.