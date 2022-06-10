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В аэропорту Хельсинки ожидают самый большой наплыв пассажиров в истории - РИА Новости, 10.06.2022
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Туризм
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В аэропорту Хельсинки ожидают самый большой наплыв пассажиров в истории
В аэропорту Хельсинки ожидают самый большой наплыв пассажиров в истории - РИА Новости, 10.06.2022
В аэропорту Хельсинки ожидают самый большой наплыв пассажиров в истории
Невиданный наплыв пассажиров ожидается в пятницу в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает компания Finavia, управляющая воздушными воротами. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:02
2022-06-10T17:53
туризм
туризм
новости - туризм
хельсинки
международная ассоциация воздушного транспорта
туристы
аэропорты
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июн — РИА Новости. Невиданный наплыв пассажиров ожидается в пятницу в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает компания Finavia, управляющая воздушными воротами."Аэропорт Хельсинки будет исключительно загружен в пятницу 10 июня с 14 до 18 часов. В дневные часы будет зафиксировано самое большое количество пассажиров за всю историю аэропорта, оно даже превысит пиковые часы 2019 года", — говорится в сообщении.В частности, воздушная гавань просит пассажиров с багажом выделить достаточно времени для регистрации."Пункт досмотра также очень загружен, поэтому вам следует запастись дополнительным временем, даже если вы путешествуете без багажа", — сообщает Finavia.Возможный невиданный наплыв пассажиров финские СМИ связывают со снятием коронавирусных ограничений и периодом отпусков. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отмечала в пресс-релизе, что причина кроется в нехватке рабочей силы, уволенной в период пандемии коронавируса и стремительно растущего спроса на авиапутешествия.
https://ria.ru/20220602/ogranicheniya-1792632033.html
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туризм, новости - туризм, хельсинки, международная ассоциация воздушного транспорта, туристы, аэропорты, финляндия
17:02 10.06.2022 (обновлено: 17:53 10.06.2022)
 
В аэропорту Хельсинки ожидают самый большой наплыв пассажиров в истории

В аэропорту Хельсинки в пятницу ожидают самый большой наплыв пассажиров в истории

© Depositphotos / Trofimov EvgenyАэропорт Хельсинки-Вантаа
Аэропорт Хельсинки-Вантаа - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Depositphotos / Trofimov Evgeny
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июн — РИА Новости. Невиданный наплыв пассажиров ожидается в пятницу в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает компания Finavia, управляющая воздушными воротами.
"Аэропорт Хельсинки будет исключительно загружен в пятницу 10 июня с 14 до 18 часов. В дневные часы будет зафиксировано самое большое количество пассажиров за всю историю аэропорта, оно даже превысит пиковые часы 2019 года", — говорится в сообщении.
В частности, воздушная гавань просит пассажиров с багажом выделить достаточно времени для регистрации.
"Пункт досмотра также очень загружен, поэтому вам следует запастись дополнительным временем, даже если вы путешествуете без багажа", — сообщает Finavia.
Возможный невиданный наплыв пассажиров финские СМИ связывают со снятием коронавирусных ограничений и периодом отпусков. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отмечала в пресс-релизе, что причина кроется в нехватке рабочей силы, уволенной в период пандемии коронавируса и стремительно растущего спроса на авиапутешествия.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмХельсинкиМеждународная ассоциация воздушного транспортатуристыАэропортыФинляндия
 
 
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