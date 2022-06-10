https://ria.ru/20220610/khelsinki-1794594164.html

В аэропорту Хельсинки ожидают самый большой наплыв пассажиров в истории

В аэропорту Хельсинки ожидают самый большой наплыв пассажиров в истории - РИА Новости, 10.06.2022

В аэропорту Хельсинки ожидают самый большой наплыв пассажиров в истории

Невиданный наплыв пассажиров ожидается в пятницу в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает компания Finavia, управляющая воздушными воротами. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:02

2022-06-10T17:02

2022-06-10T17:53

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июн — РИА Новости. Невиданный наплыв пассажиров ожидается в пятницу в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает компания Finavia, управляющая воздушными воротами."Аэропорт Хельсинки будет исключительно загружен в пятницу 10 июня с 14 до 18 часов. В дневные часы будет зафиксировано самое большое количество пассажиров за всю историю аэропорта, оно даже превысит пиковые часы 2019 года", — говорится в сообщении.В частности, воздушная гавань просит пассажиров с багажом выделить достаточно времени для регистрации."Пункт досмотра также очень загружен, поэтому вам следует запастись дополнительным временем, даже если вы путешествуете без багажа", — сообщает Finavia.Возможный невиданный наплыв пассажиров финские СМИ связывают со снятием коронавирусных ограничений и периодом отпусков. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отмечала в пресс-релизе, что причина кроется в нехватке рабочей силы, уволенной в период пандемии коронавируса и стремительно растущего спроса на авиапутешествия.

https://ria.ru/20220602/ogranicheniya-1792632033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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