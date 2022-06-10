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Байден намерен обсудить тему убийства Хашукджи с саудовским принцем - РИА Новости, 10.06.2022
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Байден намерен обсудить тему убийства Хашукджи с саудовским принцем
Байден намерен обсудить тему убийства Хашукджи с саудовским принцем - РИА Новости, 10.06.2022
Байден намерен обсудить тему убийства Хашукджи с саудовским принцем
Тема убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи обязательно войдет в повестку предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и наследного принца... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:57
2022-06-10T22:57
в мире
джейк салливан
сша
саудовская аравия
вашингтон (штат)
джамаль хашукджи
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Тема убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи обязательно войдет в повестку предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, несмотря на стремление Вашингтона к нормализации двусторонних отношений, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации.По данным собеседника телеканала, Байден "планирует напрямую поднять вопрос убийства Хашукджи с наследным принцем, когда они встретятся в следующем месяце". При этом, как сообщает телеканал, Вашингтон стремится донести до властей в Саудовской Аравии посыл о своей готовности к "перезагрузке" отношений, подорванных убийством журналиста в 2018 году. Основанием к этому источники телеканала называют необходимость поддержания тесного контакта с королевством на фоне исторической инфляции и ростом цен на энергоносители, подогреваемой ситуацией на Украине."Обе стороны решили, что для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке мы должны оставить это в прошлом (убийство Хашукджи - ред.)", - цитирует телеканал слова источника.В начале июня Байден допустил, что в скором времени нанесет визит в Саудовскую Аравию, однако подчеркнул, что окончательные планы еще не сформированы. Газета New York Times писала, что Байден планирует встретиться с наследным принцем королевства для восстановления прежнего уровня контактов между двумя странами. Издание Axios также сообщало, что США "пытаются наладить отношения с Саудовской Аравией" в надежде на повышение королевством объемов выработки нефти. В начале месяца стало известно о ряде взаимных визитов высокопоставленных представителей двух стран, в том числе связанных с подготовкой контактов на высшем уровне.Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене. Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" за инцидент с Хашукджи. Американская разведка указывала, что наследный принц королевства был непосредственно причастен к убийству оппозиционного журналиста.В апреле американские СМИ сообщали, что в ходе недавнего визита на Ближний Восток советника президента США Джейка Салливана наследный принц повысил голос из-за того, что собеседник поднял тему убийства журналиста, заявив, что впредь не желает обсуждать этот вопрос, и посоветовал США забыть о просьбах к королевству нарастить добычу нефти.
https://ria.ru/20220420/raznoglasiya-1784479677.html
https://ria.ru/20220603/rassledovanie-1792766556.html
сша
саудовская аравия
вашингтон (штат)
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в мире, джейк салливан, сша, саудовская аравия, вашингтон (штат), джамаль хашукджи, джо байден
22:57 10.06.2022
 
Байден намерен обсудить тему убийства Хашукджи с саудовским принцем

Байден поднимет тему убийства Хашукджи на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Тема убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи обязательно войдет в повестку предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, несмотря на стремление Вашингтона к нормализации двусторонних отношений, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации.
По данным собеседника телеканала, Байден "планирует напрямую поднять вопрос убийства Хашукджи с наследным принцем, когда они встретятся в следующем месяце". При этом, как сообщает телеканал, Вашингтон стремится донести до властей в Саудовской Аравии посыл о своей готовности к "перезагрузке" отношений, подорванных убийством журналиста в 2018 году. Основанием к этому источники телеканала называют необходимость поддержания тесного контакта с королевством на фоне исторической инфляции и ростом цен на энергоносители, подогреваемой ситуацией на Украине.
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"Обе стороны решили, что для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке мы должны оставить это в прошлом (убийство Хашукджи - ред.)", - цитирует телеканал слова источника.
В начале июня Байден допустил, что в скором времени нанесет визит в Саудовскую Аравию, однако подчеркнул, что окончательные планы еще не сформированы. Газета New York Times писала, что Байден планирует встретиться с наследным принцем королевства для восстановления прежнего уровня контактов между двумя странами. Издание Axios также сообщало, что США "пытаются наладить отношения с Саудовской Аравией" в надежде на повышение королевством объемов выработки нефти. В начале месяца стало известно о ряде взаимных визитов высокопоставленных представителей двух стран, в том числе связанных с подготовкой контактов на высшем уровне.
Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене. Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" за инцидент с Хашукджи. Американская разведка указывала, что наследный принц королевства был непосредственно причастен к убийству оппозиционного журналиста.
В апреле американские СМИ сообщали, что в ходе недавнего визита на Ближний Восток советника президента США Джейка Салливана наследный принц повысил голос из-за того, что собеседник поднял тему убийства журналиста, заявив, что впредь не желает обсуждать этот вопрос, и посоветовал США забыть о просьбах к королевству нарастить добычу нефти.
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В миреДжейк СалливанСШАСаудовская АравияВашингтон (штат)Джамаль ХашукджиДжо Байден
 
 
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