Байден намерен обсудить тему убийства Хашукджи с саудовским принцем
Байден поднимет тему убийства Хашукджи на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Тема убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи обязательно войдет в повестку предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, несмотря на стремление Вашингтона к нормализации двусторонних отношений, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации.
По данным собеседника телеканала, Байден "планирует напрямую поднять вопрос убийства Хашукджи с наследным принцем, когда они встретятся в следующем месяце". При этом, как сообщает телеканал, Вашингтон стремится донести до властей в Саудовской Аравии посыл о своей готовности к "перезагрузке" отношений, подорванных убийством журналиста в 2018 году. Основанием к этому источники телеканала называют необходимость поддержания тесного контакта с королевством на фоне исторической инфляции и ростом цен на энергоносители, подогреваемой ситуацией на Украине.
"Обе стороны решили, что для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке мы должны оставить это в прошлом (убийство Хашукджи - ред.)", - цитирует телеканал слова источника.
В начале июня Байден допустил, что в скором времени нанесет визит в Саудовскую Аравию, однако подчеркнул, что окончательные планы еще не сформированы. Газета New York Times писала, что Байден планирует встретиться с наследным принцем королевства для восстановления прежнего уровня контактов между двумя странами. Издание Axios также сообщало, что США "пытаются наладить отношения с Саудовской Аравией" в надежде на повышение королевством объемов выработки нефти. В начале месяца стало известно о ряде взаимных визитов высокопоставленных представителей двух стран, в том числе связанных с подготовкой контактов на высшем уровне.
Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене. Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" за инцидент с Хашукджи. Американская разведка указывала, что наследный принц королевства был непосредственно причастен к убийству оппозиционного журналиста.
В апреле американские СМИ сообщали, что в ходе недавнего визита на Ближний Восток советника президента США Джейка Салливана наследный принц повысил голос из-за того, что собеседник поднял тему убийства журналиста, заявив, что впредь не желает обсуждать этот вопрос, и посоветовал США забыть о просьбах к королевству нарастить добычу нефти.