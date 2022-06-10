https://ria.ru/20220610/khartsyzsk-1794511894.html

Нижегородцы приступили к работам по восстановлению Харцызска в ДНР

Нижегородцы приступили к работам по восстановлению Харцызска в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022

Нижегородцы приступили к работам по восстановлению Харцызска в ДНР

Нижегородские специалисты провели анализ всех систем жизнеобеспечения в донецком Харцызске и приступили к работам, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:24

2022-06-10T12:24

2022-06-10T12:24

нижегородская область

харцызск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Нижегородские специалисты провели анализ всех систем жизнеобеспечения в донецком Харцызске и приступили к работам, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.Делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным находится в Донецкой Народной Республике. Регион взял шефство над городом Харцызском."Нижегородские специалисты провели анализ всех систем жизнеобеспечения, определили приоритетные участки работы в Большом Харцызске (городе и ряде населенных пунктов поблизости). Состояние и жилого фонда, и коммунальных сетей требует оперативных решений. С этим поможем обязательно. В Харцызске, на улице Патона, уже уложены первые метры асфальта. Это как раз работа нижегородского подрядчика, который сегодня получил первый расчетный счет на территории ДНР в Промсвязьбанке", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В ходе объезда Харцызска также был проведен осмотр основных территорий, где необходимо проводить благоустройство. Нижегородская область планирует оказать поддержку в благоустройстве нескольких таких общественных пространств."Глава региона возложил цветы к Вечному огню на Аллее Памяти, где находится братская могила героев Великой Отечественной войны. С главой Харцызска Викторией Жуковой Никитин обсудил вопросы приведения в порядок памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. В частности, руководители осмотрели площадку, где будет установлен памятник погибшим защитникам ДНР", - говорится в сообщении.Посещая социальные объекты города, Никитин обсудил с коллегами из Харцызска аспекты гуманитарного сотрудничества."Двум школам Харцызска была оказана поддержка в оснащении компьютерных классов. Там либо вообще не было техники, либо была, но крайне устаревшая. Передали в дар книги, в том числе Аркадия Гайдара, чье творчество неразрывно связано с Арзамасом, ставшим побратимом Харцызска. Активно будем развивать сотрудничество в рамках "Тимуровского штаба", который объединит школьников двух городов. Объединив советы школ, мы получим инициативу с их стороны. Многие мужчины в ДНР сейчас мобилизованы, и их семьи нуждаются в поддержке. Принципы, заложенные в книге Аркадия Гайдара, вне времени", - сказал Никитин.

https://ria.ru/20220606/podderzhka-1793495709.html

https://ria.ru/20220519/soglashenie-1789605244.html

https://ria.ru/20220512/byudzhet-1788229338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

харцызск, донецкая народная республика, нижегородская область, украина, россия, в мире, донбасс, глеб никитин