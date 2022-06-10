Нижегородцы приступили к работам по восстановлению Харцызска в ДНР
Нижегородские специалисты провели анализ всех систем жизнеобеспечения в донецком Харцызске
Дома в Харцызске, пострадавшие в результате атаки ВСУ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Нижегородские специалисты провели анализ всех систем жизнеобеспечения в донецком Харцызске и приступили к работам, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным находится в Донецкой Народной Республике. Регион взял шефство над городом Харцызском.
"Нижегородские специалисты провели анализ всех систем жизнеобеспечения, определили приоритетные участки работы в Большом Харцызске (городе и ряде населенных пунктов поблизости). Состояние и жилого фонда, и коммунальных сетей требует оперативных решений. С этим поможем обязательно. В Харцызске, на улице Патона, уже уложены первые метры асфальта. Это как раз работа нижегородского подрядчика, который сегодня получил первый расчетный счет на территории ДНР в Промсвязьбанке", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В ходе объезда Харцызска также был проведен осмотр основных территорий, где необходимо проводить благоустройство. Нижегородская область планирует оказать поддержку в благоустройстве нескольких таких общественных пространств.
"Глава региона возложил цветы к Вечному огню на Аллее Памяти, где находится братская могила героев Великой Отечественной войны. С главой Харцызска Викторией Жуковой Никитин обсудил вопросы приведения в порядок памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. В частности, руководители осмотрели площадку, где будет установлен памятник погибшим защитникам ДНР", - говорится в сообщении.
Посещая социальные объекты города, Никитин обсудил с коллегами из Харцызска аспекты гуманитарного сотрудничества.
"Двум школам Харцызска была оказана поддержка в оснащении компьютерных классов. Там либо вообще не было техники, либо была, но крайне устаревшая. Передали в дар книги, в том числе Аркадия Гайдара, чье творчество неразрывно связано с Арзамасом, ставшим побратимом Харцызска. Активно будем развивать сотрудничество в рамках "Тимуровского штаба", который объединит школьников двух городов. Объединив советы школ, мы получим инициативу с их стороны. Многие мужчины в ДНР сейчас мобилизованы, и их семьи нуждаются в поддержке. Принципы, заложенные в книге Аркадия Гайдара, вне времени", - сказал Никитин.