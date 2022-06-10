https://ria.ru/20220610/khakhaleva-1794494978.html

Ростовский суд заочно арестовал экс-судью Хахалеву

Ростовский суд заочно арестовал экс-судью Хахалеву - РИА Новости, 10.06.2022

Ростовский суд заочно арестовал экс-судью Хахалеву

Экс-судью Елену Хахалеву, подозреваемую в мошенничестве и объявленную в розыск, суд в Ростове-на-Дону арестовал заочно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:39

2022-06-10T11:39

2022-06-10T12:03

происшествия

елена хахалева

ростов-на-дону

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 10 июн - РИА Новости. Экс-судью Елену Хахалеву, подозреваемую в мошенничестве и объявленную в розыск, суд в Ростове-на-Дону арестовал заочно, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против бывшей краснодарской судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и объявлена в розыск."Сегодня на заседании заочно вынесли меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания", - сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табеля учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога.В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.

https://ria.ru/20211215/khakhaleva-1763867744.html

https://ria.ru/20220131/bastrykin-1770302173.html

ростов-на-дону

россия

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Кирилл Волков

происшествия, елена хахалева, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)