https://ria.ru/20220610/kapitoliy-1794444529.html

Экс-лидер движения Proud Boys не признал вину по делу о штурме Капитолия

Экс-лидер движения Proud Boys не признал вину по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 10.06.2022

Экс-лидер движения Proud Boys не признал вину по делу о штурме Капитолия

Бывший лидер ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио не признал себя виновным по делу о штурме Капитолия в начале января 2021 года,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T03:47

2022-06-10T03:47

2022-06-10T03:47

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Бывший лидер ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио не признал себя виновным по делу о штурме Капитолия в начале января 2021 года, свидетельствуют судебные материалы.В понедельник минюст США выдвинул против Таррио и еще трех членов Proud Boys обвинения в подстрекательстве к мятежу."Энрике Таррио, Джозеф Биггс и Доминик Пеццола заявили о своей невиновности", - говорится в судебном протоколе.В августе 2021 года Таррио был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за участие в сожжении плаката Black Lives Matter. Тогда ультраправый активист раскаялся в содеянном, охарактеризовав свой поступок как "серьезную ошибку".Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.

https://ria.ru/20220520/amerika-1789838579.html

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в мире, джо байден, сша