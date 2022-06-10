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Экс-лидер движения Proud Boys не признал вину по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 10.06.2022
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Экс-лидер движения Proud Boys не признал вину по делу о штурме Капитолия
Экс-лидер движения Proud Boys не признал вину по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 10.06.2022
Экс-лидер движения Proud Boys не признал вину по делу о штурме Капитолия
Бывший лидер ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио не признал себя виновным по делу о штурме Капитолия в начале января 2021 года,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T03:47
2022-06-10T03:47
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Бывший лидер ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио не признал себя виновным по делу о штурме Капитолия в начале января 2021 года, свидетельствуют судебные материалы.В понедельник минюст США выдвинул против Таррио и еще трех членов Proud Boys обвинения в подстрекательстве к мятежу."Энрике Таррио, Джозеф Биггс и Доминик Пеццола заявили о своей невиновности", - говорится в судебном протоколе.В августе 2021 года Таррио был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за участие в сожжении плаката Black Lives Matter. Тогда ультраправый активист раскаялся в содеянном, охарактеризовав свой поступок как "серьезную ошибку".Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
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в мире, джо байден, сша
03:47 10.06.2022
 
Экс-лидер движения Proud Boys не признал вину по делу о штурме Капитолия

Экс-лидер движения Proud Boys Таррио не признал вину по делу о штурме Капитолия

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Бывший лидер ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио не признал себя виновным по делу о штурме Капитолия в начале января 2021 года, свидетельствуют судебные материалы.
В понедельник минюст США выдвинул против Таррио и еще трех членов Proud Boys обвинения в подстрекательстве к мятежу.
"Энрике Таррио, Джозеф Биггс и Доминик Пеццола заявили о своей невиновности", - говорится в судебном протоколе.
В августе 2021 года Таррио был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за участие в сожжении плаката Black Lives Matter. Тогда ультраправый активист раскаялся в содеянном, охарактеризовав свой поступок как "серьезную ошибку".
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
 
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