https://ria.ru/20220610/kannabis-1794645362.html

В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса

В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса - РИА Новости, 10.06.2022

В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса

Законопроект о легализации медицинского каннабиса внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины, говорится на сайте Рады. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:12

2022-06-10T18:12

2022-06-10T18:15

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Законопроект о легализации медицинского каннабиса внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины, говорится на сайте Рады.Ранее глава минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что кабмин страны поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса для использования его в промышленных и медицинских целях, а также для снижения болевых ощущений, снятия спазмов мышц и сосудов, лечения анорексии, тревожных расстройств и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате вооруженного конфликта.

https://ria.ru/20220418/zelenskiy-1784068690.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, украина, виктор ляшко, верховная рада украины