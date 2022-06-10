https://ria.ru/20220610/kannabis-1794645362.html
В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса
В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса - РИА Новости, 10.06.2022
В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса
Законопроект о легализации медицинского каннабиса внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины, говорится на сайте Рады. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:12
2022-06-10T18:12
2022-06-10T18:15
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украина
виктор ляшко
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Законопроект о легализации медицинского каннабиса внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины, говорится на сайте Рады.Ранее глава минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что кабмин страны поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса для использования его в промышленных и медицинских целях, а также для снижения болевых ощущений, снятия спазмов мышц и сосудов, лечения анорексии, тревожных расстройств и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате вооруженного конфликта.
https://ria.ru/20220418/zelenskiy-1784068690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, украина, виктор ляшко, верховная рада украины
18:12 10.06.2022 (обновлено: 18:15 10.06.2022)
В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса
Рада рассмотрит законопроект о легализации медицинского каннабиса