https://ria.ru/20220610/italiya-1794689664.html
Италия рассекретила документ о пророссийских настроениях в СМИ и блогосфере
Италия рассекретила документ о пророссийских настроениях в СМИ и блогосфере - РИА Новости, 10.06.2022
Италия рассекретила документ о пророссийских настроениях в СМИ и блогосфере
Итальянское правительство рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и среди блогеров после публикации в газете Corriere della Sera о... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T21:19
2022-06-10T21:19
2022-06-10T21:20
в мире
марио драги
сергей лавров
италия
санкции в отношении россии
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РИМ, 10 июн – РИА Новости. Итальянское правительство рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и среди блогеров после публикации в газете Corriere della Sera о расследовании со стороны Комитета парламента Италии по безопасности (Copasir) в отношении итальянских граждан, которые якобы являются частью пророссийской пропаганды в Италии.В пятницу утром представитель руководства Совмина Франко Габриэлли, отвечающий за вопросы госбезопасности республики, опроверг информацию о "ведении досье со стороны разведывательных служб" в отношении пророссийских журналистов, экспертов и блогеров, распорядился рассекретить доклад "о дезинформации во время российского-украинского конфликта", охватывающем период с 15 по 15 мая."Я надеюсь, что его полное прочтение приведет к окончательному прекращению любых позорящих в отношении деятельности национальной разведки или фиктивных правительственных курсов, направленных на ограничение права на информацию", - заявил он в коммюнике.Семистраничный документ подготовлен итальянским департаментом информации и безопасности (Dis), который курируют деятельность национальных секретных служб Aisi и Aise. Позднее Габриэлли проиллюстрировал его содержание на специально созванной конференции, особо подчеркнув, что он составлялся на основе информации из открытых источников и находился под самым низким из возможных грифом секретности."Он не имеет ничего общего с каталогизацией или заведением досье. В Италии нет ни "большого брата", ни Spectre (тайная организация из "бондианы" - ред.). Никто не хочет вести расследования по мнениям", - сказал младший статс-секретарь аппарата правительства.По его словам, в докладе не содержатся сведения, касающиеся национальной информации, с другой стороны, он выразил недовольство в связи с его передачей журналистам.В документе отмечается "изменение тренда российской дезинформации, которая перенесла снижение своей напряженности и перешла в защитную позицию". Авторы документа подчеркивают критику в отношении действующего премьер-министра Марио Драги, которого фигуранты анализа обвиняют в проблема итальянской экономики. Также в документе говорится о якобы "попытке дискредитации международных организаций", распространении в соцсетях содержания интервью главы МИД Сергея Лаврова и активности аккаунтов российских загранпредставительств.
https://ria.ru/20220505/oon-1787102386.html
https://ria.ru/20220416/propaganda-1783798174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марио драги, сергей лавров, италия, санкции в отношении россии
21:19 10.06.2022 (обновлено: 21:20 10.06.2022)
Италия рассекретила документ о пророссийских настроениях в СМИ и блогосфере
Италия рассекретила семистраничный документ о пророссийских настроениях в СМИ и блогосфере
РИМ, 10 июн – РИА Новости. Итальянское правительство рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и среди блогеров после публикации в газете Corriere della Sera о расследовании со стороны Комитета парламента Италии по безопасности (Copasir) в отношении итальянских граждан, которые якобы являются частью пророссийской пропаганды в Италии.
В пятницу утром представитель руководства Совмина Франко Габриэлли, отвечающий за вопросы госбезопасности республики, опроверг информацию о "ведении досье со стороны разведывательных служб" в отношении пророссийских журналистов, экспертов и блогеров, распорядился рассекретить доклад "о дезинформации во время российского-украинского конфликта", охватывающем период с 15 по 15 мая.
"Я надеюсь, что его полное прочтение приведет к окончательному прекращению любых позорящих в отношении деятельности национальной разведки или фиктивных правительственных курсов, направленных на ограничение права на информацию", - заявил он в коммюнике.
Семистраничный документ подготовлен итальянским департаментом информации и безопасности (Dis), который курируют деятельность национальных секретных служб Aisi и Aise. Позднее Габриэлли проиллюстрировал его содержание на специально созванной конференции, особо подчеркнув, что он составлялся на основе информации из открытых источников и находился под самым низким из возможных грифом секретности.
"Он не имеет ничего общего с каталогизацией или заведением досье. В Италии
нет ни "большого брата", ни Spectre (тайная организация из "бондианы" - ред.). Никто не хочет вести расследования по мнениям", - сказал младший статс-секретарь аппарата правительства.
По его словам, в докладе не содержатся сведения, касающиеся национальной информации, с другой стороны, он выразил недовольство в связи с его передачей журналистам.
В документе отмечается "изменение тренда российской дезинформации, которая перенесла снижение своей напряженности и перешла в защитную позицию". Авторы документа подчеркивают критику в отношении действующего премьер-министра Марио Драги
, которого фигуранты анализа обвиняют в проблема итальянской экономики. Также в документе говорится о якобы "попытке дискредитации международных организаций", распространении в соцсетях содержания интервью главы МИД Сергея Лаврова
и активности аккаунтов российских загранпредставительств.