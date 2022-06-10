https://ria.ru/20220610/italiya-1794689664.html

Италия рассекретила документ о пророссийских настроениях в СМИ и блогосфере

Италия рассекретила документ о пророссийских настроениях в СМИ и блогосфере - РИА Новости, 10.06.2022

Италия рассекретила документ о пророссийских настроениях в СМИ и блогосфере

Итальянское правительство рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и среди блогеров после публикации в газете Corriere della Sera о... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T21:19

2022-06-10T21:19

2022-06-10T21:20

в мире

марио драги

сергей лавров

италия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg

РИМ, 10 июн – РИА Новости. Итальянское правительство рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и среди блогеров после публикации в газете Corriere della Sera о расследовании со стороны Комитета парламента Италии по безопасности (Copasir) в отношении итальянских граждан, которые якобы являются частью пророссийской пропаганды в Италии.В пятницу утром представитель руководства Совмина Франко Габриэлли, отвечающий за вопросы госбезопасности республики, опроверг информацию о "ведении досье со стороны разведывательных служб" в отношении пророссийских журналистов, экспертов и блогеров, распорядился рассекретить доклад "о дезинформации во время российского-украинского конфликта", охватывающем период с 15 по 15 мая."Я надеюсь, что его полное прочтение приведет к окончательному прекращению любых позорящих в отношении деятельности национальной разведки или фиктивных правительственных курсов, направленных на ограничение права на информацию", - заявил он в коммюнике.Семистраничный документ подготовлен итальянским департаментом информации и безопасности (Dis), который курируют деятельность национальных секретных служб Aisi и Aise. Позднее Габриэлли проиллюстрировал его содержание на специально созванной конференции, особо подчеркнув, что он составлялся на основе информации из открытых источников и находился под самым низким из возможных грифом секретности."Он не имеет ничего общего с каталогизацией или заведением досье. В Италии нет ни "большого брата", ни Spectre (тайная организация из "бондианы" - ред.). Никто не хочет вести расследования по мнениям", - сказал младший статс-секретарь аппарата правительства.По его словам, в докладе не содержатся сведения, касающиеся национальной информации, с другой стороны, он выразил недовольство в связи с его передачей журналистам.В документе отмечается "изменение тренда российской дезинформации, которая перенесла снижение своей напряженности и перешла в защитную позицию". Авторы документа подчеркивают критику в отношении действующего премьер-министра Марио Драги, которого фигуранты анализа обвиняют в проблема итальянской экономики. Также в документе говорится о якобы "попытке дискредитации международных организаций", распространении в соцсетях содержания интервью главы МИД Сергея Лаврова и активности аккаунтов российских загранпредставительств.

https://ria.ru/20220505/oon-1787102386.html

https://ria.ru/20220416/propaganda-1783798174.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, марио драги, сергей лавров, италия, санкции в отношении россии