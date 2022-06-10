https://ria.ru/20220610/inoagenty-1794689485.html
Минюст включил "Комитет против пыток"* в реестр НКО-иноагентов
Минюст включил "Комитет против пыток"* в реестр НКО-иноагентов - РИА Новости, 10.06.2022
Минюст включил "Комитет против пыток"* в реестр НКО-иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента, "Комитет против пыток"*, следует из... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T21:16
2022-06-10T21:16
2022-06-10T21:22
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
комитет против пыток
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента, "Комитет против пыток"*, следует из соответствующего перечня."Комитет против пыток"*, - значится в реестре Минюста.Уточняется, что НКО была создана в 2016 году в Нижнем Новгороде.В разделе "цели деятельности" указывается: представление интересов заявителя в органах следствия и суде, оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских реабилитационных мероприятий.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20211003/nko-1752834059.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты, комитет против пыток
21:16 10.06.2022 (обновлено: 21:22 10.06.2022)
Минюст включил "Комитет против пыток"* в реестр НКО-иноагентов
Минюст включил "Комитет против пыток"* в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов