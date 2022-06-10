https://ria.ru/20220610/inoagenty-1794689485.html

Минюст включил "Комитет против пыток"* в реестр НКО-иноагентов

Минюст включил "Комитет против пыток"* в реестр НКО-иноагентов - РИА Новости, 10.06.2022

Минюст включил "Комитет против пыток"* в реестр НКО-иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента, "Комитет против пыток"*, следует из... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T21:16

2022-06-10T21:16

2022-06-10T21:22

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагенты

комитет против пыток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_2285743732984f5a4fff7d7936ca4f1c.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента, "Комитет против пыток"*, следует из соответствующего перечня."Комитет против пыток"*, - значится в реестре Минюста.Уточняется, что НКО была создана в 2016 году в Нижнем Новгороде.В разделе "цели деятельности" указывается: представление интересов заявителя в органах следствия и суде, оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских реабилитационных мероприятий.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20211003/nko-1752834059.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты, комитет против пыток