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Австрийский нацбанк повысил прогноз по инфляции - РИА Новости, 10.06.2022
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Австрийский нацбанк повысил прогноз по инфляции
Австрийский нацбанк повысил прогноз по инфляции - РИА Новости, 10.06.2022
Австрийский нацбанк повысил прогноз по инфляции
Австрийский национальный банк повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 5,6% до 7%, соответствующие данные опубликованы на сайте нацбанка. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T23:55
2022-06-10T23:57
экономика
австрия
в мире
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Австрийский национальный банк повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 5,6% до 7%, соответствующие данные опубликованы на сайте нацбанка.Согласно ожиданиям нацбанка, экономический рост составит 3,8% в этом году и всего 1,9% в 2023 году. Уровень безработицы в этом году, вероятно, составит 6,2%, а в последующие годы немного снизится - до 6% и 5,9%.Управляющий банка Роберт Хольцманн заявил, что не следует ожидать стагфляции, то есть высокой инфляции при стагнирующей экономике, но инфляция сильно ударит по домохозяйствам.На 2023 год нацбанк Австрии прогнозирует снижение уровня инфляции до 4,2%.
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экономика, австрия, в мире
23:55 10.06.2022 (обновлено: 23:57 10.06.2022)
 
Австрийский нацбанк повысил прогноз по инфляции

Австрийский национальный банк повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 5,6% до 7%

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Австрийский национальный банк повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 5,6% до 7%, соответствующие данные опубликованы на сайте нацбанка.
Согласно ожиданиям нацбанка, экономический рост составит 3,8% в этом году и всего 1,9% в 2023 году. Уровень безработицы в этом году, вероятно, составит 6,2%, а в последующие годы немного снизится - до 6% и 5,9%.
Управляющий банка Роберт Хольцманн заявил, что не следует ожидать стагфляции, то есть высокой инфляции при стагнирующей экономике, но инфляция сильно ударит по домохозяйствам.
На 2023 год нацбанк Австрии прогнозирует снижение уровня инфляции до 4,2%.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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Всемирный банк спрогнозировал пик мировой инфляции в середине 2022 года
 
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