https://ria.ru/20220610/inflyatsiya-1794704499.html

Австрийский нацбанк повысил прогноз по инфляции

Австрийский нацбанк повысил прогноз по инфляции - РИА Новости, 10.06.2022

Австрийский нацбанк повысил прогноз по инфляции

Австрийский национальный банк повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 5,6% до 7%, соответствующие данные опубликованы на сайте нацбанка. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T23:55

2022-06-10T23:55

2022-06-10T23:57

экономика

австрия

в мире

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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Австрийский национальный банк повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 5,6% до 7%, соответствующие данные опубликованы на сайте нацбанка.Согласно ожиданиям нацбанка, экономический рост составит 3,8% в этом году и всего 1,9% в 2023 году. Уровень безработицы в этом году, вероятно, составит 6,2%, а в последующие годы немного снизится - до 6% и 5,9%.Управляющий банка Роберт Хольцманн заявил, что не следует ожидать стагфляции, то есть высокой инфляции при стагнирующей экономике, но инфляция сильно ударит по домохозяйствам.На 2023 год нацбанк Австрии прогнозирует снижение уровня инфляции до 4,2%.

https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793782195.html

австрия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, австрия, в мире