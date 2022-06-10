https://ria.ru/20220610/inflyatsiya-1794586632.html
Набиуллина перечислила факторы роста инфляции в России
Набиуллина перечислила факторы роста инфляции в России - РИА Новости, 10.06.2022
Набиуллина перечислила факторы роста инфляции в России
Внешние условия несут целый комплекс рисков для инфляции в РФ, среди них нефтяное эмбарго со стороны ЕС, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:38
2022-06-10T15:38
2022-06-10T15:41
экономика
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Внешние условия несут целый комплекс рисков для инфляции в РФ, среди них нефтяное эмбарго со стороны ЕС, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Внешние условия несут целый комплекс рисков. От сочетания этих условий и того, как они будут развиваться во времени, зависит их суммарный эффект на экономику и инфляцию. Здесь сосредоточена самая большая неопределенность. Во-первых, влияние нефтяного эмбарго. В случае сильного падения экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление рубля возникнет проинфляционное давление. Но многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки и в какой мере снижение объемов компенсируется ценой. Это, в свою очередь, будет определяться расшивкой инфраструктурных, логистических проблем и спросом на новых рынках", - сказала Набиуллина."Во-вторых, усиливаются риски глобальной рецессии. В случае их реализации мировой спрос на товары российского экспорта снизится, что через ослабление рубля внесет вклад в ускорение инфляции. В-третьих, снижение экспорта российских товаров может нести также и дезинфляционные риски - если компании из-за невозможности наладить экспортные цепочки будут вынуждены перенаправлять товары на внутренний рынок. В-четвертых, большое значение имеет динамика импорта, как быстро она сможет восстановиться и как будет соотноситься с динамикой экспорта", - отметила она.
https://ria.ru/20220610/stavka-1794539805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, россия
15:38 10.06.2022 (обновлено: 15:41 10.06.2022)
Набиуллина перечислила факторы роста инфляции в России
Глава Центробанка Набиуллина назвала внешние условия роста инфляции в России
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Внешние условия несут целый комплекс рисков для инфляции в РФ, среди них нефтяное эмбарго со стороны ЕС, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Внешние условия несут целый комплекс рисков. От сочетания этих условий и того, как они будут развиваться во времени, зависит их суммарный эффект на экономику и инфляцию. Здесь сосредоточена самая большая неопределенность. Во-первых, влияние нефтяного эмбарго. В случае сильного падения экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление рубля возникнет проинфляционное давление. Но многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки и в какой мере снижение объемов компенсируется ценой. Это, в свою очередь, будет определяться расшивкой инфраструктурных, логистических проблем и спросом на новых рынках", - сказала Набиуллина.
"Во-вторых, усиливаются риски глобальной рецессии. В случае их реализации мировой спрос на товары российского экспорта снизится, что через ослабление рубля внесет вклад в ускорение инфляции. В-третьих, снижение экспорта российских товаров может нести также и дезинфляционные риски - если компании из-за невозможности наладить экспортные цепочки будут вынуждены перенаправлять товары на внутренний рынок. В-четвертых, большое значение имеет динамика импорта, как быстро она сможет восстановиться и как будет соотноситься с динамикой экспорта", - отметила она.