https://ria.ru/20220610/inflyatsiya-1794586492.html
Минтруд США сообщил о неожиданном ускорении инфляции по итогам мая
Минтруд США сообщил о неожиданном ускорении инфляции по итогам мая - РИА Новости, 10.06.2022
Минтруд США сообщил о неожиданном ускорении инфляции по итогам мая
Потребительские цены в США по итогам мая выросли на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее, только за май они прибавили 1%, сообщается в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:37
2022-06-10T15:37
2022-06-10T16:23
экономика
сша
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Потребительские цены в США по итогам мая выросли на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее, только за май они прибавили 1%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Годовой показатель стал рекордным с декабря 1981 года.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что годовой показатель останется на уровне апреля, а месячный - ускорится до 0,7% с апрельских 0,3%.При этом базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении замедлилась до 6% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - осталась на уровне апреля в 0,6%.В частности, цены на продовольствие в США в мае поднялись на 1,2%, на энергоносители - на 4,5%. За год продукты питания подорожали на 10,1%, а энергоносители - на 50,3%.
https://ria.ru/20220610/inflyatsiya-1794586632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, сша
15:37 10.06.2022 (обновлено: 16:23 10.06.2022)
Минтруд США сообщил о неожиданном ускорении инфляции по итогам мая
Минтруд США: инфляция неожиданно ускорилась до максимума с декабря 1981 года
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Потребительские цены в США по итогам мая выросли на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее, только за май они прибавили 1%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Годовой показатель стал рекордным с декабря 1981 года.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что годовой показатель останется на уровне апреля, а месячный - ускорится до 0,7% с апрельских 0,3%.
При этом базовая инфляция в США
- за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении замедлилась до 6% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - осталась на уровне апреля в 0,6%.
В частности, цены на продовольствие в США в мае поднялись на 1,2%, на энергоносители - на 4,5%. За год продукты питания подорожали на 10,1%, а энергоносители - на 50,3%.