https://ria.ru/20220610/inflyatsiya-1794586492.html

Минтруд США сообщил о неожиданном ускорении инфляции по итогам мая

Минтруд США сообщил о неожиданном ускорении инфляции по итогам мая - РИА Новости, 10.06.2022

Минтруд США сообщил о неожиданном ускорении инфляции по итогам мая

Потребительские цены в США по итогам мая выросли на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее, только за май они прибавили 1%, сообщается в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:37

2022-06-10T15:37

2022-06-10T16:23

экономика

сша

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Потребительские цены в США по итогам мая выросли на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее, только за май они прибавили 1%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Годовой показатель стал рекордным с декабря 1981 года.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что годовой показатель останется на уровне апреля, а месячный - ускорится до 0,7% с апрельских 0,3%.При этом базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении замедлилась до 6% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - осталась на уровне апреля в 0,6%.В частности, цены на продовольствие в США в мае поднялись на 1,2%, на энергоносители - на 4,5%. За год продукты питания подорожали на 10,1%, а энергоносители - на 50,3%.

https://ria.ru/20220610/inflyatsiya-1794586632.html

сша

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша