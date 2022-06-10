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Инфляцию в России нельзя считать устойчиво низкой, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022
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Инфляцию в России нельзя считать устойчиво низкой, заявила Набиуллина
Инфляцию в России нельзя считать устойчиво низкой, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022
Инфляцию в России нельзя считать устойчиво низкой, заявила Набиуллина
Инфляцию в РФ сейчас нельзя считать устойчиво низкой, проинфляционные риски по-прежнему сильны, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:05
2022-06-10T16:19
экономика
цены на нефть
инфляция
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инфляцию в РФ сейчас нельзя считать устойчиво низкой, проинфляционные риски по-прежнему сильны, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Те очень низкие темпы роста цен, которые мы наблюдаем в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. В большой степени они объясняются коррекцией цен после резкого роста в марте. И проинфляционные риски по-прежнему сильны", - сказала Набиуллина.
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экономика, цены на нефть, инфляция, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
15:05 10.06.2022 (обновлено: 16:19 10.06.2022)
 
Инфляцию в России нельзя считать устойчиво низкой, заявила Набиуллина

Глава Центробанка Набиуллина заявила, что проинфляционные риски остаются сильными

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инфляцию в РФ сейчас нельзя считать устойчиво низкой, проинфляционные риски по-прежнему сильны, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Те очень низкие темпы роста цен, которые мы наблюдаем в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. В большой степени они объясняются коррекцией цен после резкого роста в марте. И проинфляционные риски по-прежнему сильны", - сказала Набиуллина.
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 08:00
Доллар по пять рублей: как Россия не пускает к себе глобальную инфляцию
 
ЭкономикаЦены на нефтьИнфляцияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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