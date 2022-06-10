https://ria.ru/20220610/inflyatsiya-1794574093.html
Инфляцию в России нельзя считать устойчиво низкой, заявила Набиуллина
Инфляцию в России нельзя считать устойчиво низкой, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022
Инфляцию в России нельзя считать устойчиво низкой, заявила Набиуллина
Инфляцию в РФ сейчас нельзя считать устойчиво низкой, проинфляционные риски по-прежнему сильны, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:05
2022-06-10T15:05
2022-06-10T16:19
экономика
цены на нефть
инфляция
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инфляцию в РФ сейчас нельзя считать устойчиво низкой, проинфляционные риски по-прежнему сильны, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Те очень низкие темпы роста цен, которые мы наблюдаем в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. В большой степени они объясняются коррекцией цен после резкого роста в марте. И проинфляционные риски по-прежнему сильны", - сказала Набиуллина.
https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1793793844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, инфляция, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
15:05 10.06.2022 (обновлено: 16:19 10.06.2022)
Инфляцию в России нельзя считать устойчиво низкой, заявила Набиуллина
Глава Центробанка Набиуллина заявила, что проинфляционные риски остаются сильными