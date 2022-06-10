Рейтинг@Mail.ru
ЦБ понизил прогноз инфляции на 2022 год до 14-17 процентов - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/inflyatsiya-1794539962.html
ЦБ понизил прогноз инфляции на 2022 год до 14-17 процентов
ЦБ понизил прогноз инфляции на 2022 год до 14-17 процентов - РИА Новости, 10.06.2022
ЦБ понизил прогноз инфляции на 2022 год до 14-17 процентов
Банк России понизил прогноз инфляции в РФ на 2022 год до 14-17% с 18-23%, в 2023 году ждет 5-7%, возвращения к 4% - в 2024 году, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:35
2022-06-10T13:47
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России понизил прогноз инфляции в РФ на 2022 год до 14-17% с 18-23%, в 2023 году ждет 5-7%, возвращения к 4% - в 2024 году, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров.Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций."В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14-17%. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - говорится в сообщении Банка России.Регулятор также отметил, что последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста потребительских цен в мае и начале июня. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17% (после 17,8% в апреле)."Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В то же время текущие темпы прироста цен в большей части потребительской корзины, хотя и снизились, остаются значимо выше 4% в аннуализированном выражении", - добавляет в сообщении."Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. Динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики", - говорится в сообщении.Указывается, что Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. "В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", - сказано в релизе.
https://ria.ru/20220610/vvp-1794540254.html
https://ria.ru/20220610/valyuta-1794485398.html
https://ria.ru/20220601/valyuta-1792227044.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d3821407981dd9c02d177cfb8a74d2da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, инфляция
13:35 10.06.2022 (обновлено: 13:47 10.06.2022)
 
ЦБ понизил прогноз инфляции на 2022 год до 14-17 процентов

Банк России понизил прогноз инфляции в России на 2022 год до 14-17%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России понизил прогноз инфляции в РФ на 2022 год до 14-17% с 18-23%, в 2023 году ждет 5-7%, возвращения к 4% - в 2024 году, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров.
Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 13:36
Снижение ВВП России по итогам года может оказаться меньше прогноза
"В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14-17%. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - говорится в сообщении Банка России.
Регулятор также отметил, что последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста потребительских цен в мае и начале июня. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17% (после 17,8% в апреле).
"Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В то же время текущие темпы прироста цен в большей части потребительской корзины, хотя и снизились, остаются значимо выше 4% в аннуализированном выражении", - добавляет в сообщении.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 11:11
Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты
"Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. Динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики", - говорится в сообщении.
Указывается, что Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. "В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", - сказано в релизе.
Мужчина заходит в пункт обмена валют - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 03:18
Назван момент, когда россиянам разрешат свободно покупать валюту
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаИнфляция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала