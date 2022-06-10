https://ria.ru/20220610/inflyatsiya-1794539962.html
ЦБ понизил прогноз инфляции на 2022 год до 14-17 процентов
ЦБ понизил прогноз инфляции на 2022 год до 14-17 процентов - РИА Новости, 10.06.2022
ЦБ понизил прогноз инфляции на 2022 год до 14-17 процентов
Банк России понизил прогноз инфляции в РФ на 2022 год до 14-17% с 18-23%, в 2023 году ждет 5-7%, возвращения к 4% - в 2024 году, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:35
2022-06-10T13:35
2022-06-10T13:47
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России понизил прогноз инфляции в РФ на 2022 год до 14-17% с 18-23%, в 2023 году ждет 5-7%, возвращения к 4% - в 2024 году, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров.Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций."В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14-17%. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - говорится в сообщении Банка России.Регулятор также отметил, что последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста потребительских цен в мае и начале июня. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17% (после 17,8% в апреле)."Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В то же время текущие темпы прироста цен в большей части потребительской корзины, хотя и снизились, остаются значимо выше 4% в аннуализированном выражении", - добавляет в сообщении."Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. Динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики", - говорится в сообщении.Указывается, что Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. "В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", - сказано в релизе.
https://ria.ru/20220610/vvp-1794540254.html
https://ria.ru/20220610/valyuta-1794485398.html
https://ria.ru/20220601/valyuta-1792227044.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d3821407981dd9c02d177cfb8a74d2da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, инфляция
13:35 10.06.2022 (обновлено: 13:47 10.06.2022)
ЦБ понизил прогноз инфляции на 2022 год до 14-17 процентов
Банк России понизил прогноз инфляции в России на 2022 год до 14-17%
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Банк России понизил прогноз инфляции в РФ на 2022 год до 14-17% с 18-23%, в 2023 году ждет 5-7%, возвращения к 4% - в 2024 году, говорится в сообщении
регулятора по итогам совета директоров.
Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.
"В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14-17%. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - говорится в сообщении Банка России.
Регулятор также отметил, что последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста потребительских цен в мае и начале июня. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17% (после 17,8% в апреле).
"Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В то же время текущие темпы прироста цен в большей части потребительской корзины, хотя и снизились, остаются значимо выше 4% в аннуализированном выражении", - добавляет в сообщении.
"Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. Динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики", - говорится в сообщении.
Указывается, что Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. "В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", - сказано в релизе.