https://ria.ru/20220610/gvardiya-1794543960.html
Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде наименование гвардейской
Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде наименование гвардейской - РИА Новости, 10.06.2022
Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде наименование гвардейской
Базирующаяся в Муроме Владимирской области 28-я понтонно-мостовая бригада получила почетное наименование гвардейской, соответствующий указ президента России... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:50
2022-06-10T13:50
2022-06-10T13:52
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Базирующаяся в Муроме Владимирской области 28-я понтонно-мостовая бригада получила почетное наименование гвардейской, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в пятницу на сайте Кремля."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 28 понтонно-мостовой бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 28 гвардейская понтонно-мостовая бригада", - сказано в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20220407/aviapolk-1782345214.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин
13:50 10.06.2022 (обновлено: 13:52 10.06.2022)
Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде наименование гвардейской
Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде почетное наименование гвардейской