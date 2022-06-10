https://ria.ru/20220610/gvardiya-1794543960.html

Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде наименование гвардейской

Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде наименование гвардейской - РИА Новости, 10.06.2022

Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде наименование гвардейской

Базирующаяся в Муроме Владимирской области 28-я понтонно-мостовая бригада получила почетное наименование гвардейской, соответствующий указ президента России... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:50

2022-06-10T13:50

2022-06-10T13:52

безопасность

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Базирующаяся в Муроме Владимирской области 28-я понтонно-мостовая бригада получила почетное наименование гвардейской, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в пятницу на сайте Кремля."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 28 понтонно-мостовой бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 28 гвардейская понтонно-мостовая бригада", - сказано в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20220407/aviapolk-1782345214.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин