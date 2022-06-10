Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде наименование гвардейской - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/gvardiya-1794543960.html
Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде наименование гвардейской
Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде наименование гвардейской - РИА Новости, 10.06.2022
Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде наименование гвардейской
Базирующаяся в Муроме Владимирской области 28-я понтонно-мостовая бригада получила почетное наименование гвардейской, соответствующий указ президента России... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:50
2022-06-10T13:52
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Базирующаяся в Муроме Владимирской области 28-я понтонно-мостовая бригада получила почетное наименование гвардейской, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в пятницу на сайте Кремля."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 28 понтонно-мостовой бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 28 гвардейская понтонно-мостовая бригада", - сказано в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20220407/aviapolk-1782345214.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_257:1487:2048:2830_1920x0_80_0_0_c47e8e1f8f43340137f2faa44c4880b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин
13:50 10.06.2022 (обновлено: 13:52 10.06.2022)
 
Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде наименование гвардейской

Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде почетное наименование гвардейской

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Базирующаяся в Муроме Владимирской области 28-я понтонно-мостовая бригада получила почетное наименование гвардейской, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в пятницу на сайте Кремля.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 28 понтонно-мостовой бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 28 гвардейская понтонно-мостовая бригада", - сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 16:46
Путин отметил мужество 121-го гвардейского бомбардировочного авиаполка
 
БезопасностьВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала