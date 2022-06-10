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Российские военнослужащие доставили гумпомощь в Харьковскую область - РИА Новости, 10.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военнослужащие доставили гумпомощь в Харьковскую область
Российские военнослужащие доставили гумпомощь в Харьковскую область - РИА Новости, 10.06.2022
Российские военнослужащие доставили гумпомощь в Харьковскую область
Российские военнослужащие доставили 100 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T05:11
2022-06-10T05:11
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
харьковская область
украина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили 100 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную гуманитарную помощь в населенные пункты в Харьковской области, которые были освобождены от украинских националистических формирований &lt;…&gt; В населенные пункты доставлены продовольствие и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.В военном ведомстве отметили, что в первую очередь необходимой помощью из России обеспечиваются семьи с детьми, а также пожилые люди и инвалиды."В населенных пунктах Харьковской области приступили к налаживанию общего быта. Составляются списки оставшихся семей. Доставленную из России гуманитарку, между, а часто и во время обстрелов, разносят по кварталам, а дальше разносят по подвалам и убежищам. Помогают в этой работе волонтеры", - говорится в сообщении.В раздаваемых волонтерами наборах - тушенка, рыбные консервы, мука, макароны, соль и другие продукты. Как отметили в Минобороны РФ, жители Харьковской области нуждаются "буквально во всём", начиная от хлеба, сахара, заканчивая бытовой химией и медикаментами."Я думаю, после этих всех событий, я надеюсь, что мы с Россией будем очень сильно дружить. Спасибо всем, российскому народу, что они нам предоставили эту гуманитарную помощь!", - рассказал один из местных жителей, представившийся Сергеем.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, россия, харьковская область, украина
05:11 10.06.2022
 
Российские военнослужащие доставили гумпомощь в Харьковскую область

Российские военнослужащие доставили 100 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область

© Depositphotos / ValirinХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Depositphotos / Valirin
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили 100 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную гуманитарную помощь в населенные пункты в Харьковской области, которые были освобождены от украинских националистических формирований <…> В населенные пункты доставлены продовольствие и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что в первую очередь необходимой помощью из России обеспечиваются семьи с детьми, а также пожилые люди и инвалиды.
"В населенных пунктах Харьковской области приступили к налаживанию общего быта. Составляются списки оставшихся семей. Доставленную из России гуманитарку, между, а часто и во время обстрелов, разносят по кварталам, а дальше разносят по подвалам и убежищам. Помогают в этой работе волонтеры", - говорится в сообщении.
В раздаваемых волонтерами наборах - тушенка, рыбные консервы, мука, макароны, соль и другие продукты. Как отметили в Минобороны РФ, жители Харьковской области нуждаются "буквально во всём", начиная от хлеба, сахара, заканчивая бытовой химией и медикаментами.
"Я думаю, после этих всех событий, я надеюсь, что мы с Россией будем очень сильно дружить. Спасибо всем, российскому народу, что они нам предоставили эту гуманитарную помощь!", - рассказал один из местных жителей, представившийся Сергеем.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияХарьковская областьУкраина
 
 
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