https://ria.ru/20220610/gruzovik-1794459060.html

Трутнев прокомментировал запрет Японии на экспорт грузовиков в Россию

Трутнев прокомментировал запрет Японии на экспорт грузовиков в Россию - РИА Новости, 10.06.2022

Трутнев прокомментировал запрет Японии на экспорт грузовиков в Россию

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, комментируя запрет экспорта в РФ грузовиков и самосвалов из Японии, отметил, что все можно делать в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T09:07

2022-06-10T09:07

2022-06-10T09:07

экономика

россия

япония

дальний восток

санкции в отношении россии

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, комментируя запрет экспорта в РФ грузовиков и самосвалов из Японии, отметил, что все можно делать в России, нужно уделить внимание этой работе.Япония запрещает с 17 июня экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров."Я уже говорил, нам просто много надо научиться делать самим. Мы ведь не делаем определённые виды техники, а технику для разработки, скажем, добычных проектов. Мы же говорили об авиадвигателях - ряд делаем, ряд не делаем, говорили о двигателях судовых. Мы же все можем делать. Это же не что-то такое, что не подвластно, просто в своё время было принято решение, что продукция у наших соседей качественная, можно ей воспользоваться, и мы просто не развивали эти сферы производства. Я думаю, что сейчас нам надо очень большое внимание уделить именно этой работе", - сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, скажется ли ограничение экспорта в РФ японских грузовиков на проекты на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20220609/yaponiya-1794170431.html

россия

япония

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, япония, дальний восток, санкции в отношении россии