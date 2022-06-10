https://ria.ru/20220610/gruzovik-1794459060.html
Трутнев прокомментировал запрет Японии на экспорт грузовиков в Россию
Трутнев прокомментировал запрет Японии на экспорт грузовиков в Россию - РИА Новости, 10.06.2022
Трутнев прокомментировал запрет Японии на экспорт грузовиков в Россию
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, комментируя запрет экспорта в РФ грузовиков и самосвалов из Японии, отметил, что все можно делать в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:07
2022-06-10T09:07
2022-06-10T09:07
экономика
россия
япония
дальний восток
санкции в отношении россии
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, комментируя запрет экспорта в РФ грузовиков и самосвалов из Японии, отметил, что все можно делать в России, нужно уделить внимание этой работе.Япония запрещает с 17 июня экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров."Я уже говорил, нам просто много надо научиться делать самим. Мы ведь не делаем определённые виды техники, а технику для разработки, скажем, добычных проектов. Мы же говорили об авиадвигателях - ряд делаем, ряд не делаем, говорили о двигателях судовых. Мы же все можем делать. Это же не что-то такое, что не подвластно, просто в своё время было принято решение, что продукция у наших соседей качественная, можно ей воспользоваться, и мы просто не развивали эти сферы производства. Я думаю, что сейчас нам надо очень большое внимание уделить именно этой работе", - сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, скажется ли ограничение экспорта в РФ японских грузовиков на проекты на Дальнем Востоке.
https://ria.ru/20220609/yaponiya-1794170431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, япония, дальний восток, санкции в отношении россии
Трутнев прокомментировал запрет Японии на экспорт грузовиков в Россию
Трутнев о запрете экспорта в Россию японских грузовиков: мы все можем делать сами