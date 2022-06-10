Рейтинг@Mail.ru
Трутнев прокомментировал запрет Японии на экспорт грузовиков в Россию - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/gruzovik-1794459060.html
Трутнев прокомментировал запрет Японии на экспорт грузовиков в Россию
Трутнев прокомментировал запрет Японии на экспорт грузовиков в Россию - РИА Новости, 10.06.2022
Трутнев прокомментировал запрет Японии на экспорт грузовиков в Россию
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, комментируя запрет экспорта в РФ грузовиков и самосвалов из Японии, отметил, что все можно делать в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:07
2022-06-10T09:07
экономика
россия
япония
дальний восток
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581704573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2246f28d6a265c37a6c16dad08a36c2f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, комментируя запрет экспорта в РФ грузовиков и самосвалов из Японии, отметил, что все можно делать в России, нужно уделить внимание этой работе.Япония запрещает с 17 июня экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров."Я уже говорил, нам просто много надо научиться делать самим. Мы ведь не делаем определённые виды техники, а технику для разработки, скажем, добычных проектов. Мы же говорили об авиадвигателях - ряд делаем, ряд не делаем, говорили о двигателях судовых. Мы же все можем делать. Это же не что-то такое, что не подвластно, просто в своё время было принято решение, что продукция у наших соседей качественная, можно ей воспользоваться, и мы просто не развивали эти сферы производства. Я думаю, что сейчас нам надо очень большое внимание уделить именно этой работе", - сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, скажется ли ограничение экспорта в РФ японских грузовиков на проекты на Дальнем Востоке.
https://ria.ru/20220609/yaponiya-1794170431.html
россия
япония
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581704573_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_55b6715fe0fbc6c71e6e1b30d9ef72b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, япония, дальний восток, санкции в отношении россии
09:07 10.06.2022
 
Трутнев прокомментировал запрет Японии на экспорт грузовиков в Россию

Трутнев о запрете экспорта в Россию японских грузовиков: мы все можем делать сами

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, комментируя запрет экспорта в РФ грузовиков и самосвалов из Японии, отметил, что все можно делать в России, нужно уделить внимание этой работе.
Япония запрещает с 17 июня экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.
Рыба - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 10:09
Трутнев рассказал о последствиях запрета на вылов рыбы у Курил для Японии
"Я уже говорил, нам просто много надо научиться делать самим. Мы ведь не делаем определённые виды техники, а технику для разработки, скажем, добычных проектов. Мы же говорили об авиадвигателях - ряд делаем, ряд не делаем, говорили о двигателях судовых. Мы же все можем делать. Это же не что-то такое, что не подвластно, просто в своё время было принято решение, что продукция у наших соседей качественная, можно ей воспользоваться, и мы просто не развивали эти сферы производства. Я думаю, что сейчас нам надо очень большое внимание уделить именно этой работе", - сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, скажется ли ограничение экспорта в РФ японских грузовиков на проекты на Дальнем Востоке.
 
ЭкономикаРоссияЯпонияДальний ВостокСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала