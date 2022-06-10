https://ria.ru/20220610/grazhdanstvo-1794473134.html

Тысячи жителей Херсонской области подали заявления на гражданство России

Тысячи жителей Херсонской области подали заявления на гражданство России - РИА Новости, 10.06.2022

Тысячи жителей Херсонской области подали заявления на гражданство России

Тысячи жителей Херсонской области уже подали заявления на получение российского гражданства, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:24

2022-06-10T10:24

2022-06-10T11:11

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

кирилл стремоусов

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Тысячи жителей Херсонской области уже подали заявления на получение российского гражданства, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Накануне Стремоусов сообщал, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести уже в нынешнем году, "решение по этому поводу принято".В то же время он подчеркнул, что сейчас это не самая приоритетная задача для руководства области. Стремоусов пояснил, что власти в первую очередь работают над повышением социально-экономического развития региона, от которого зависит благосостояние и качество жизни населения.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Власти обеих областей объявили о планах войти в состав России.Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей этих украинских регионов. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию на проверку, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/kherson-1794282907.html

https://ria.ru/20220610/tranzit-1794449996.html

херсонская область

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Влада Копылова

в мире, херсонская область , россия, кирилл стремоусов