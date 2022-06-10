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Тысячи жителей Херсонской области подали заявления на гражданство России - РИА Новости, 10.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/grazhdanstvo-1794473134.html
Тысячи жителей Херсонской области подали заявления на гражданство России
Тысячи жителей Херсонской области подали заявления на гражданство России - РИА Новости, 10.06.2022
Тысячи жителей Херсонской области подали заявления на гражданство России
Тысячи жителей Херсонской области уже подали заявления на получение российского гражданства, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:24
2022-06-10T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
кирилл стремоусов
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Тысячи жителей Херсонской области уже подали заявления на получение российского гражданства, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Накануне Стремоусов сообщал, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести уже в нынешнем году, "решение по этому поводу принято".В то же время он подчеркнул, что сейчас это не самая приоритетная задача для руководства области. Стремоусов пояснил, что власти в первую очередь работают над повышением социально-экономического развития региона, от которого зависит благосостояние и качество жизни населения.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Власти обеих областей объявили о планах войти в состав России.Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей этих украинских регионов. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию на проверку, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220609/kherson-1794282907.html
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в мире, херсонская область , россия, кирилл стремоусов
10:24 10.06.2022 (обновлено: 11:11 10.06.2022)
 
Тысячи жителей Херсонской области подали заявления на гражданство России

Глава херсонской ВГА Стремоусов: на получение гражданства России подали тысячи заявлений

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Тысячи жителей Херсонской области уже подали заявления на получение российского гражданства, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Сотни людей каждый день, это уже тысячи поданных заявлений на российское гражданство, тенденция достаточно резвая. <...> У людей действительно большое желание", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
Накануне Стремоусов сообщал, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести уже в нынешнем году, "решение по этому поводу принято".
В то же время он подчеркнул, что сейчас это не самая приоритетная задача для руководства области. Стремоусов пояснил, что власти в первую очередь работают над повышением социально-экономического развития региона, от которого зависит благосостояние и качество жизни населения.
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Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Власти обеих областей объявили о планах войти в состав России.
Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей этих украинских регионов. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию на проверку, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияКирилл Стремоусов
 
 
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