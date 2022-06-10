https://ria.ru/20220610/gosnagrady-1794668374.html
Жителям Тверской области вручили госнаграды в преддверии Дня России
Жителям Тверской области вручили госнаграды в преддверии Дня России - РИА Новости, 10.06.2022
Жителям Тверской области вручили госнаграды в преддверии Дня России
В преддверии Дня России жители Тверской области получили государственные и региональные награды, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:32
2022-06-10T19:32
2022-06-10T19:32
тверская область
тверская область
игорь руденя
общество
россия
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ТВЕРЬ, 10 июн - РИА Новости. В преддверии Дня России жители Тверской области получили государственные и региональные награды, сообщает пресс-служба регионального правительства."Этот государственный праздник олицетворяет тысячелетний исторический путь нашего Отечества, заслуги в его развитии многих поколений граждан, чьим трудом, волей и мужеством создавалась и крепла великая Россия. Сегодня высокие государственные награды будут вручены жителям и трудовым коллективам Тверской области, которые отдают все силы на благо Отечества. Тем, кто выражает свою любовь к Родине в ежедневной самоотверженной работе", – сказал глава региона Игорь Руденя на церемонии вручения наград.Губернатор на церемонии вручил тверским школьникам, которым недавно исполнилось 14 лет, паспорта гражданина Российской Федерации.
https://ria.ru/20220609/premii-1794189791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, общество, россия