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Жителям Тверской области вручили госнаграды в преддверии Дня России - РИА Новости, 10.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220610/gosnagrady-1794668374.html
Жителям Тверской области вручили госнаграды в преддверии Дня России
Жителям Тверской области вручили госнаграды в преддверии Дня России - РИА Новости, 10.06.2022
Жителям Тверской области вручили госнаграды в преддверии Дня России
В преддверии Дня России жители Тверской области получили государственные и региональные награды, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:32
2022-06-10T19:32
тверская область
тверская область
игорь руденя
общество
россия
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ТВЕРЬ, 10 июн - РИА Новости. В преддверии Дня России жители Тверской области получили государственные и региональные награды, сообщает пресс-служба регионального правительства."Этот государственный праздник олицетворяет тысячелетний исторический путь нашего Отечества, заслуги в его развитии многих поколений граждан, чьим трудом, волей и мужеством создавалась и крепла великая Россия. Сегодня высокие государственные награды будут вручены жителям и трудовым коллективам Тверской области, которые отдают все силы на благо Отечества. Тем, кто выражает свою любовь к Родине в ежедневной самоотверженной работе", – сказал глава региона Игорь Руденя на церемонии вручения наград.Губернатор на церемонии вручил тверским школьникам, которым недавно исполнилось 14 лет, паспорта гражданина Российской Федерации.
https://ria.ru/20220609/premii-1794189791.html
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тверская область, игорь руденя, общество, россия
19:32 10.06.2022
 

Жителям Тверской области вручили госнаграды в преддверии Дня России

© Фото : Правительство Тверской области Жителям Тверской области вручили госнаграды в преддверии Дня России
Жителям Тверской области вручили госнаграды в преддверии Дня России - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : Правительство Тверской области
Жителям Тверской области вручили госнаграды в преддверии Дня России
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 10 июн - РИА Новости. В преддверии Дня России жители Тверской области получили государственные и региональные награды, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Этот государственный праздник олицетворяет тысячелетний исторический путь нашего Отечества, заслуги в его развитии многих поколений граждан, чьим трудом, волей и мужеством создавалась и крепла великая Россия. Сегодня высокие государственные награды будут вручены жителям и трудовым коллективам Тверской области, которые отдают все силы на благо Отечества. Тем, кто выражает свою любовь к Родине в ежедневной самоотверженной работе", – сказал глава региона Игорь Руденя на церемонии вручения наград.
Губернатор на церемонии вручил тверским школьникам, которым недавно исполнилось 14 лет, паспорта гражданина Российской Федерации.
Сквер на набережной Афанасия Никитина в Твери - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Тверская областьТверская областьИгорь РуденяОбществоРоссия
 
 
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