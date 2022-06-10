https://ria.ru/20220610/gosnagrady-1794668374.html

Жителям Тверской области вручили госнаграды в преддверии Дня России

Жителям Тверской области вручили госнаграды в преддверии Дня России - РИА Новости, 10.06.2022

Жителям Тверской области вручили госнаграды в преддверии Дня России

В преддверии Дня России жители Тверской области получили государственные и региональные награды, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:32

2022-06-10T19:32

2022-06-10T19:32

тверская область

тверская область

игорь руденя

общество

россия

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ТВЕРЬ, 10 июн - РИА Новости. В преддверии Дня России жители Тверской области получили государственные и региональные награды, сообщает пресс-служба регионального правительства."Этот государственный праздник олицетворяет тысячелетний исторический путь нашего Отечества, заслуги в его развитии многих поколений граждан, чьим трудом, волей и мужеством создавалась и крепла великая Россия. Сегодня высокие государственные награды будут вручены жителям и трудовым коллективам Тверской области, которые отдают все силы на благо Отечества. Тем, кто выражает свою любовь к Родине в ежедневной самоотверженной работе", – сказал глава региона Игорь Руденя на церемонии вручения наград.Губернатор на церемонии вручил тверским школьникам, которым недавно исполнилось 14 лет, паспорта гражданина Российской Федерации.

https://ria.ru/20220609/premii-1794189791.html

тверская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, общество, россия