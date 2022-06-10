https://ria.ru/20220610/gosizmena-1794535321.html

В Киеве назвали закон о лишении гражданства за госизмену популизмом

В Киеве назвали закон о лишении гражданства за госизмену популизмом - РИА Новости, 10.06.2022

В Киеве назвали закон о лишении гражданства за госизмену популизмом

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в пятницу назвал "популизмом" внесенный в Верховную раду проект закона о лишении гражданства страны за... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:18

2022-06-10T13:18

2022-06-10T13:18

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в пятницу назвал "популизмом" внесенный в Верховную раду проект закона о лишении гражданства страны за государственную измену.В четверг в Раду был внесен законопроект, предлагающий лишать гражданства Украины за госизмену. Его автор – представитель правящей партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых.Ранее херсонский губернатор Владимир Сальдо сообщил, что уже подготовлено около 500 пакетов документов для жителей Херсонской области, решивших получить российские паспорта. По его словам, прием документов происходит в Херсоне, ежедневно более 100 проверенных пакетов документов отправляются на изготовление и выдачу паспортов РФ.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мвд украины, ситуация в днр и лнр