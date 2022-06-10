В Киеве назвали закон о лишении гражданства за госизмену популизмом
Советник главы МВД Украины Денисенко счел идею лишать гражданства за госизмену популизмом
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в пятницу назвал "популизмом" внесенный в Верховную раду проект закона о лишении гражданства страны за государственную измену.
В четверг в Раду был внесен законопроект, предлагающий лишать гражданства Украины за госизмену. Его автор – представитель правящей партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых.
"Подобные вещи – это популизм. Ну забрали мы у него гражданство – и что? Он скажет: хорошо. Какой-нибудь (глава военно-гражданской администрации Владимир) Сальдо в Херсоне. Вот мы забрали у него гражданство – и чего мы этим добьемся?" - сказал Денисенко в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее херсонский губернатор Владимир Сальдо сообщил, что уже подготовлено около 500 пакетов документов для жителей Херсонской области, решивших получить российские паспорта. По его словам, прием документов происходит в Херсоне, ежедневно более 100 проверенных пакетов документов отправляются на изготовление и выдачу паспортов РФ.